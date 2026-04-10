ФАС оценит уровень конкуренции на рынке шин

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ оценит уровень конкуренции на рынке шин, она уже направила запросы крупнейшим производителям, сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что запросы адресованы производителям шин для легковых, грузовых и легкогрузовых автомобилей, сельскохозяйственной и лесохозяйственной техники, специального транспорта (строительного, горного, промышленного), а также компаниям, которые выпускают авиационные шины и шины для мотоциклов. Они обязаны предоставить информацию об объемах производства и поставок продукции за 2025 год, а также об экспорте.

На основе полученной информации ФАС России намерена выявить сферы, где необходимы меры антимонопольного регулирования.

В феврале Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор маркировки "Честный знак") сообщил, что производство шин в России в 2025 году снизилось на 21%, до 35,1 млн штук. Но общий объем рынка (отечественная продукция плюс импорт) сократился лишь на 12,5% и составил 68 млн штук. Следовательно, доля импортной резины превысила 48%.