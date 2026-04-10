Рубль на "Мосбирже" подорожал к юаню перед выходными

Москва. 10 апреля. INTERFAX.RU - В пятницу на "Московской бирже" рубль подорожал к юаню перед выходными днями и на фоне сообщений о возможном продлении послаблений санкций относительно российских нефти и нефтепродуктов.

К 19:00 юань подешевел на 6 копеек до 11,2355 рубля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара с 11 апреля на 86,42 копейки, до 76,9724 рубля, и уменьшил курс евро на 86,93 копейки, до 90,012 рубля.

"На прошедшей неделе биржевой курс рубля продолжил укрепляться, пара юань-рубль снизилась на 2,1% относительно предыдущей недели, впервые за месяц опустившись ниже 11,27 рубля/юань. Это могло быть следствием роста предложения валюты со стороны экспортеров, в пользу чего говорит и снижение юаневых ставок. ЦБ опубликовал данные, объясняющие ослабление рубля в марте (на 4,5% м/м). Ключевым фактором стало сокращение предложения валюты со стороны Минфина (примерно на $2 млрд м/м из-за приостановки валютных операций в рамках бюджетного правила) и со стороны экспортеров (примерно на $1 млрд м/м из-за отложенного влияния низких экспортных цен в декабре-январе). Давление на рубль также оказал рост спроса на валюту: импортеры сезонно увеличили его примерно на $0,8 млрд м/м, а население - еще на $0,5 млрд м/м на фоне роста волатильности", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке главный экономист Газпромбанка Павел Бирюков.

Позитивное влияние на рубль в пятницу могли оказать публикации СМИ о том, что администрация президента США Дональда Трампа, вероятно, продлит лицензию, позволяющую покупать подсанкционные российские нефть и нефтепродукты. В частности, об этом сообщил Reuters со ссылкой на двах источника, знакомых с ситуацией.

Лицензия будет выпущена уже, вероятно, 10 апреля. Целью лицензии является необходимость контролировать мировые цены на энергоресурсы в условиях войны на Ближнем Востоке, отметило агентство.

Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США выдало генеральную лицензию, разрешающую продажу российской нефти и нефтепродуктов, загруженных на суда по состоянию на 12 марта 2026 года. Мера действует по 11 апреля 2026 года.

Положительное внешнеторговое сальдо России в январе-феврале 2026 года снизилось по сравнению с январем-февралем 2025 года на 32,9% и составило $14,1 млрд (против $21 млрд годом ранее), сообщила ФТС.

Экспорт товаров из России в январе-феврале 2026 года сократился в годовом выражении на 9,0% - до $56,7 млрд (с $62,2 млрд в январе-феврале 2025 года), импорт вырос на 3,5%, до $42,6 млрд (с $41,2 млрд).

Внешнеторговый оборот России в январе-феврале 2026 года составил $99,3 млрд, по сравнению с январем-февралем 2025 года он снизился на 4%.

В 2025 году положительное внешнеторговое сальдо РФ составило $139,3 млрд, что на 8,2% меньше показателя за 2024 год. Экспорт товаров из России в 2025 году снизился на 3,7% - до $418,3 млрд, импорт сократился на 1,4%, до $279,0 млрд.

Нефть дорожает вечером в пятницу, но завершает неделю падением более чем на 10%.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 1,29%, до $97,15 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,62%, до $99,44 за баррель.

C начала недели обе марки потеряли порядка 10% - это рекордное недельное падение с июня прошлого года. Давление на котировки оказала новость о двухнедельном перемирии между Вашингтоном и Тегераном и сообщения о планируемом открытии Ормузского пролива.

Участники рынка ждут американо-иранских переговоров, которые, как ожидается, пройдут в Исламабаде на выходных.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 10 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за четверг опустилась на 2 базисных пункта - до 14,81% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц опустилась в пятницу также на 2 базисных пункта - до 14,94% годовых, срочные версии на сроки 3 и 6 месяцев понизились на 1 базисный пункт - до 15,55% и 16,36% годовых соответственно.