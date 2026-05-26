Цена алюминия на Лондонской бирже металлов обновила максимум за 4 года

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости

Москва. 26 мая. INTERFAX.RU - Цены на алюминий обновили четырехлетний максимум на фоне опасений сокращения его производства в Китае при сохранении перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Фьючерсы на алюминий с поставкой через три месяца на Лондонской бирже металлов (LME) торгуются на уровне $3687,5 за тонну, что на 1% выше значения на закрытие предыдущей сессии. В ходе торгов цена поднималась до $3707,5 за тонну, что является максимумом с марта 2022 года.

Трейдеры опасаются, что власти Китая могут обязать алюминиевые заводы сократить выпуск продукции в рамках общенациональной проверки энергопотребления и выбросов в ключевых отраслях промышленности, пишет Bloomberg со ссылкой на аналитическую компанию Mysteel Global.

Алюминиевые компании в стране увеличили производство в условиях сокращения поставок с Ближнего Востока из-за военного конфликта в регионе. Согласно официальным данным, суточный выпуск алюминия в Китае в прошлом месяце достиг рекордных 129 тыс. тонн. Теперь Пекин пытается ограничить производство металла, поскольку его запасы существенно выросли, отмечает Mysteel Global.

Еще одним фактором повышения цен на алюминий является рост стоимости глинозема на информации о возможности ограничения экспорта бокситов из Гвинеи – крупнейшего мирового поставщика этого сырья. Сентябрьские фьючерсы на глинозем на Шанхайской фьючерсной бирже во вторник подорожали на 5%.

Гвинея в июне представит меры контроля за экспортом бокситов, заявил министр горнодобывающей промышленности и геологии Буна Силла в интервью Bloomberg. По его словам, стремительный рост поставок привел к падению мировых цен, и власти хотят исправить эту ситуацию.

"Предложение не должно превышать спрос, - сказал Силла. - Мы хотим регулировать объемы, чтобы вернуть цены к разумным уровням".

Основная часть бокситов из Гвинеи направляется в Китай.

