Туроператоры фиксируют рост продаж туров в Грецию на лето

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Российские туристы стали чаще бронировать Грецию на лето, это связано с лояльностью в выдаче виз и несущественным ростом цен на размещение, сообщает Ассоциация туроператоров России.

"Пляжная Греция бронируется значительно лучше, чем годом ранее, направление входит в топ-5 самых бронируемых в Европе на летний сезон 2026 года. Так, в TEZ TOUR фиксируют рост 57%, в PAC Group - около 10%, в Space Travel - 15%, в "Интуристе" - 15-20%, а в компании "ПАКС" количество забронированных туров за первые три месяца текущего года выросло в два раза по сравнению с тем же периодом 2025 года. В "Русском Экспрессе" видят увеличение количества бронирований на 7%", - сообщила АТОР.

В ассоциации спрос на лето в Греции объясняют тем, что страна хорошо выдает визы. Так, в Москве греческий шенген сейчас оформляют в среднем от 15 календарных дней - это один из самых быстрых показателей среди стран Шенгенской зоны.

"В апреле-мае большинство авиакомпаний уже выставляет свою полетную программу до конца сезона, и выбор по рейсам расширяется. Чтобы добраться до Греции остаются востребованными рейсы через Стамбул, а также паромные переправы из турецких городов, например, Даламана, Бодрума", - рассказали в АТОР.

Предпочтения российских туристов на лето 2026 года на греческом направлении не изменились. Востребованы отели 4-5*, работающие по системе "все включено" или полупансион.

"Размещение в греческих отелях в этом году подорожало, но не сильно. По информации туроператоров, тарифы выросли на 5-15% в зависимости от дат и отелей. Рост цен никак не влияет на предпочтения туристов. На практике они его почти не замечают - гораздо сильнее на итоговую стоимость влияет перелет и разница валютного курса", - пояснили в ассоциации.

Что касается географии, то востребована, прежде всего, островная Греция. Основной спрос распределяется между Родосом и Косом, Критом, Корфу. В материковой Греции популярны Халкидики, Афинская Ривьера и Пелопоннес.