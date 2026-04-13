Профицит внешней торговли РФ в феврале снизился на 17% м/м, в январе-феврале - на 36% г/г
Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2026 года уменьшилось на 17%, до $5,4 млрд, по сравнению с $6,5 млрд в январе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.
Профицит внешней торговли в феврале текущего года по сравнению с февралем 2025 года снизился на 51,8% с $11,1 млрд.
В январе-феврале 2026 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 36%, до $11,8 млрд с $18,4 млрд.
Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):
|Показатель
|Февраль
|М/М
|Г/Г
|Январь-февраль
|Г/Г
|Экспорт
|30,1
|9,6%
|-5,2%
|57,6
|-6,6%
|Импорт
|24,8
|17,8%
|19,9%
|45,8
|6,0%
|Сальдо
|5,4
|-17,0%
|-51,8%
|11,8
|-36,0%
|Оборот
|54,9
|13,2%
|4,7%
|103,4
|-1,4%
Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.