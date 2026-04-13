Профицит внешней торговли РФ в феврале снизился на 17% м/м, в январе-феврале - на 36% г/г

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2026 года уменьшилось на 17%, до $5,4 млрд, по сравнению с $6,5 млрд в январе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ.

Профицит внешней торговли в феврале текущего года по сравнению с февралем 2025 года снизился на 51,8% с $11,1 млрд.

В январе-феврале 2026 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 36%, до $11,8 млрд с $18,4 млрд.

Внешняя торговля РФ товарами (в млрд долларов США):

ПоказательФевральМ/МГ/ГЯнварь-февральГ/Г
Экспорт30,19,6%-5,2%57,6-6,6%
Импорт24,817,8%19,9%45,86,0%
Сальдо5,4-17,0%-51,8%11,8-36,0%
Оборот54,913,2%4,7%103,4-1,4%

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.

ЦБ РФ Банк России
