Рубль обновил максимум с конца февраля в паре с юанем на фоне дорожающей нефти

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань упал на Московской бирже по итогам торгов в понедельник, рубль подорожал на фоне роста цен на нефть. Курс китайской валюты в 19:00 составил 11,175 руб., что на 6,05 коп. ниже уровня закрытия предыдущих торгов. В ходе торгов юань опускался чуть ниже 11,1 руб. впервые с 25 февраля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, ЦБ РФ опустил официальный курс доллара с 14 апреля на 72,35 копейки, до 76,2489 руб., и уменьшил курс евро на 87,47 копейки, до 89,1373 руб..

"Возросшая валютная выручка экспортеров, обусловленная повышением цен на энергетическое сырье в марте, начинает поступать на внутренний валютный рынок. В условиях приостановки операций Минфина в рамках бюджетного правила это способствует постепенному увеличению предложения валюты на рынке. Данная динамика находит отражение в ставках привлечения в китайских юанях, которые стабилизировались на уровне около 1% по итогам прошлой недели. По мере нарастания притока экспортной выручки в течение квартала данная тенденция будет усиливаться. При условии сохранения сдержанной динамики импорта совокупность этих факторов формирует предпосылки для крепкого рубля на горизонте текущего квартала", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке аналитик компании "ТКБ Инвестмент партнерс" Максим Гладских.

Положительное сальдо внешней торговли товарами РФ, определенное по методологии платежного баланса, в феврале 2026 года уменьшилось на 17%, до $5,4 млрд, по сравнению с $6,5 млрд в январе, сообщается в информации на сайте ЦБ РФ. Профицит внешней торговли в феврале текущего года по сравнению с февралем 2025 года снизился на 51,8% с $11,1 млрд. В январе-феврале 2026 года внешнеторговый профицит по сравнению с аналогичным периодом 2025 года уменьшился на 36%, до $11,8 млрд с $18,4 млрд.

Согласно базовому сценарию прогноза ЦБ, обновленному в феврале, по итогам 2026 года при средней за год цене российской нефти, определяемой для целей налогообложения, в размере $45 за баррель положительное сальдо внешней торговли товарами ожидается в размере $90 млрд, объем экспорта - $399 млрд, импорта - $309 млрд.

Подъем цен на нефть слегка замедлился вечером в понедельник, однако остается существенным на новостях об американской блокаде Ормузского пролива.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 19:00 по московскому времени поднимается на 7,31%, до $102,15 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) подорожали к этому времени на 6,54%, до $102,88 за баррель.

Президент США Дональд Трамп объявил о блокаде Ормузского пролива после неудачных переговоров с Ираном.

Блокада распространяется только на суда, отбывающие из иранских портов или направляющиеся туда. Ее начало было назначено на 10:00 понедельника по времени восточного побережья США (17:00 по московскому). Американские силы не будут препятствовать свободе судоходства для танкеров, следующих через пролив в неиранские порты и обратно, говорится в заявлении американского Центрального командования (CENTCOM).

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) в понедельник предупредил, что "ни один порт в Персидском и Оманском заливах не будет в безопасности", если его собственным портам будет угрожать американская блокада, сообщило агентство ISNA. Представитель КСИР назвал действия США примером "морского пиратства".

Ставки межбанковского кредитного рынка преимущественно уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 13 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за пятницу опустилась на 3 базисных пункта - до 14,77% годовых. Срочная версия RUONIA на срок 1 месяц осталась в понедельник на прежнем уровне - до 14,91% годовых, срочные версии на сроки 3 и 6 месяцев понизились на 1 базисный пункт - до 15,52% и 16,33% годовых соответственно.