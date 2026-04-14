Трамп вновь призвал Лондон добывать нефть в Северном море

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп заявил, что на фоне нехватки энергоносителей в Европе Великобритания должна активизировать разработку нефтегазовых месторождений в Северном море.

"Европа отчаянно нуждается в энергоносителях, но Великобритания все еще отказывается активизировать добычу нефти в Северном море, одном из величайших месторождений в мире. Трагично! Абердин должен процветать", - написал он в социальной сети Truth Social.

Президент призвал Лондон активизировать добычу энергоносителей в регионе, а также отказаться от ветряных мельниц.

Европа и другие страны мира столкнулись с проблемами в энергетическом секторе в связи с де-факто перекрытием Ираном Ормузского пролива, через который проходит экспорт нефти из стран Персидского залива.

The Guardian отмечает, что британские власти уже некоторое время находятся под давлением со стороны оппозиции и части бизнеса из-за месторождений в Северном море. Представители нефтяной отрасли, консерваторы и некоторые другие стороны призывают власти разрешить разработку на месторождениях "Роузбанк" и "Джекдоу" у берегов Шотландии.

При этом газета подчеркивает, что такой шаг не приведет к решению проблем Лондона. Разработка "Джекдоу" позволит сократить британский импорт газа всего на 2%, а разработка "Роузбанка", где содержится преимущественно нефть, сократит импорт на 1%.

В прошлом году власти Великобритании объявили о планах продолжать обслуживание уже разрабатываемых месторождений, но прекратить выдачу лицензий на разработку новых месторождений в Северном море. При этом запрет не касается "Роузбанка" и "Джекдоу", так как заявки на выдачу лицензий на их разработку уже находились на рассмотрении, когда к власти в стране пришло нынешнее правительство лейбористов.

Трамп в прошлом неоднократно заявлял, что Лондону следует пересмотреть политику в сфере энергетики и активнее заниматься добычей углеводородов в Северном море.

