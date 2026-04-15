Рубль утром подрастает к юаню на фоне дорогой нефти

Москва. 14 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань слабеет на Московской бирже при открытии торгов в среду, рубль укрепляется на фоне дорогой нефти.

По итогам первой минуты торгов курс юаня составил 11,021 руб. (-2,6 коп. к уровню предыдущего закрытия). Китайская валюта при этом оказалась на 7 коп. ниже уровня действующего официального курса.

Курс пары юань/рубль может протестировать уровень 11 руб. в среду, полагает управляющий по анализу банковского и финансового рынков банка ПСБ Богдан Зварич.

Во вторник тенденция к укреплению рубля продолжилась, в результате чего юань потерял чуть менее 1,2%, вплотную подойдя к 11 руб., напоминает эксперт. Причины такой динамики, на взгляд Зварича, прежние: сохранение стабильного предложения при слабом спросе на валюту как со стороны импортеров ввиду пониженной экономической активности, так и со стороны инвесторов на фоне рисков ухода основных мировых валют на более низкие уровни во второй половине апреля.

По мнению аналитика, в ближайшие недели баланс может еще сильнее сместиться в сторону предложения, чему будут способствовать поступление выручки от продажи нефти по более высоким ценам и подготовка к налоговому периоду, в рамках которого экспортеры предъявят повышенный спрос на рублевую ликвидность через конвертацию валюты, что дополнительно поддержит рубль.

"Учитывая эти факторы, мы ожидаем, что в рамках сессии среды юань как минимум протестирует отметку 11 руб., выступающую текущей целью снижения и ближайшей поддержкой для китайской валюты, - прогнозирует стратег банка. - От данного уровня она может попытаться перейти к коррекционному восстановлению на фоне фиксации прибыли по коротким позициям, однако о сломе тенденции на снижение юаня говорить преждевременно. Так, оцениваем риски ухода китайской валюты в ближайшей перспективе ниже 11 руб. как высокие, вследствие чего смещаем наш целевой диапазон по юаню до 10,8-11,3 руб.".

Нефть

Цены на нефть возобновили небольшое снижение утром в среду после резкого падения по итогам предыдущей сессии, вызванного надеждами на деэскалацию ситуации на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 10:01 по Москве поднимается на 0,03% до $94,76 за баррель. Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) выросли к этому времени на 0,31% до $91 за баррель.

Накануне СМИ сообщили, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий, причем нацелены на их проведение до истечения двухнедельного перемирия, объявленного 7 апреля.

Накануне Международное энергетическое агентство (МЭА) оценило сокращение мировых поставок нефти в марте в результате ближневосточного конфликта в 10,1 млн баррелей в сутки (б/с). МЭА ожидает, что в апреле сокращение предложения усугубится.

Организация также пересмотрела прогнозы для рынка на весь 2026 год: теперь она ожидает снижения спроса на нефть на 84 тыс. б/с, предложения - на 1,5 млн б/с. Месяцем ранее МЭА прогнозировало повышение спроса в этом году на 644 тыс. б/с, предложения - на 1,1 млн б/с.

Тем временем Американский институт нефти (API) накануне сообщил, что резервы в стране за прошлую неделю выросли на 6,1 млн баррелей. Опрошенные Trading Economics аналитики ожидали снижения на 1,3 млн баррелей.

API получает информацию от операторов НПЗ, нефтехранилищ и трубопроводов на добровольной основе. Данные министерства энергетики США по запасам нефти будут опубликованы в среду в 17:30 (по московскому времени).