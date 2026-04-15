Юань упал ниже 11 рублей впервые с 18 февраля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Китайский юань снижается на Московской бирже в среду утром, его котировки опустились ниже отметки 11 рублей впервые с 18 февраля. Курс юаня в 10:08 по Москве составил 10,9995 руб., опустившись на 4,75 копейки к уровню закрытия предыдущего дня.

Мощный нисходящий тренд в паре юань/рубль сохраняется, подчеркивает аналитик инвестиционной компании "Алор Брокер" Андрей Зацепин. Эксперт ждет в среду его продолжения с тестированием сильной технической поддержки на уровне 11 руб./юань.

"Перепроданность пары высока, но технике не стоит придавать главенствующего значения при торговле на валютном рынке, поскольку курс определяют реальные продавцы и покупатели валюты, а не спекулянты, которые на отечественном рынке очень слабы", - отмечает Зацепин.