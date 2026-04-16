Brent подорожала до $95,01 за баррель

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Цены на нефть слабо поднимаются утром в четверг, участники рынка ждут новостей о переговорах по мирному урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

К 8:13 по московскому времени июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $0,08 (0,08%), до $95,01 за баррель. В среду Brent подорожала на 14 центов (0,1%), до $94,93 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $0,4 (0,44%), до $91,69 за баррель. За предыдущую сессию контракт подорожал на 1 цент, до $91,29 за баррель.

"Аль-Джазира" 15 апреля сообщила, что в Тегеран прибыла делегация пакистанских посредников для обсуждения возобновления американо-иранских переговоров. AP сообщило, что посредники ищут способы продлить вскоре истекающее перемирие между США и Ираном.

The Washington Post написала, что США направляют на Ближний Восток свыше 10 тысяч военнослужащих. По словам собеседников газеты, в Вашингтоне рассматривают варианты с дополнительными ударами или наземными действиями, если перемирие будет нарушено.

"Надежды на деэскалацию сохраняются, но многие инвесторы настроены скептично с учетом того, что в прошлом переговоры между США и Ираном неоднократно срывались, несмотря на признаки прогресса, - отметил аналитик Fujitomi Securities Тоситака Тадзава. - Пока не будет заключено мирное соглашение и свободная навигация в Ормузском проливе не возобновится, цены на нефть марки WTI будут колебаться в диапазоне от $80 до $100 за баррель".

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Министерство энергетики сообщило об их сокращении на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тысяч. баррелей.

Товарные запасы бензина на неделе, завершившейся 10 апреля, упали на 6,33 млн баррелей, дистиллятов - на 3,12 млн баррелей. Эксперты прогнозировали сокращение резервов бензина и дистиллятов на 2,1 млн баррелей и 2,4 млн баррелей соответственно.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.