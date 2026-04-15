Рубль на "Мосбирже" подешевел к юаню после обновления максимумов с февраля

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - На торгах в среду на "Московской бирже" рубль подешевел к юаню после того, как на открытии сессии обновил максимальные отметки с середины февраля.

Юань подорожал на 1,4 копейки, до 11,061 рубля, но ранее на торгах курс юаня опускался ниже 11 рублей впервые с 18 февраля.

На основе объединенных данных биржевых торгов и отчетности кредитных организаций по результатам межбанковских конверсионных операций на внебиржевом валютном рынке, проведенных с 10:00 до 15:30, Банк России опустил официальный курс доллара с 16 апреля на 61,86 копейки, до 75,2346 рубля, и уменьшил курс евро на 52,53 копейки, до 88,7303 рубля.

"Рубль к вечеру среды умеренно подешевел в паре с юанем, при этом на старте сессии рубль сумел обновить локальный максимум с середины февраля. Пара юань-рубль опускалась ниже 11 руб./юань впервые с 18 февраля. Полагаем, что последовавшее за этим ослабление рубля вызвано техническими факторами. За месяц с 19 марта, когда рубль падал до 12,65 за юань, его укрепление составило более 13%, поэтому вполне логично, что после обновления локального максимума участники рынка приступили к фиксации прибыли", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник отдела доверительного управления компании "КСП Капитал УА" Дмитрий Хомяков.

Доля платежей в российских рублях во внешнеторговых расчетах России в феврале 2026 года обновила максимум, достигнув 60% после 57,3% в январе и 58,7% в декабре (превзойденный рекорд), следует из расчетов на основании предварительных данных о валютной структуре внешнеторговых расчетов на сайте ЦБ.

В течение двенадцати месяцев, начиная с марта 2025 года, более половины расчетов за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым контрактам выполнялись в национальной российской валюте, по итогам всего 2025 года в рублях проводились 54,2% платежей.

Рекордно высокой была в феврале доля платежей в российских рублях при оплате импортных поставок в Россию товаров и оказания услуг - 58,8% после 56,0% в январе, тогда как доля платежей в валютах дружественных стран снизилась до 28,3% с 31,1%, в токсичных валютах - осталась на уровне 12,9%, как и в январе.

Доля платежей в рублях за российский экспорт в феврале составила 61,1% после 58,5% в январе. Максимальной она была в декабре прошлого года - 62,5%.

Аналитики повысили прогноз по цене на нефть на среднесрочную перспективу, улучшили ожидания по курсу рубля, показал опрос, проведеный ЦБ.

Прогноз по цене нефти для налогообложения на 2026 год повышен до $65/баррелей с $55 в опросе за март, на 2027 год - до $60/баррелей с $55, на 2028 год - до до $60/баррелей с $59.

Экономисты на среднесрочном горизонте ждут более крепкий рубль: прогноз на 2026 год понижен до 81,2 рубля за доллар США (с 84 рублей ранее), на 2027 год - до 89 рублей (92,3 рубля ранее), на 2028 год - до 96,3 рубля (97,8 рубля ранее).

Аналитики сохранили прогноз по росту ВВП России на 2026 год на уровне 1%, прогноз по инфляции повысили до 5,5% с 5,3%. Среднюю ключевую ставку в 2026 году они ждут на уровне 14,1% (в марте - 14%).

Рост ВВП в 2027 году прогнозируется на уровне 1,5% (ранее - 1,6%), в 2028 году - 1,8% (ожидания не изменились).

Аналитики повысили прогноз по инфляции на 2027 год до 4,4% с 4,1% в марте, в 2028 году они по-прежнему прогнозируют инфляцию на уровне цели ЦБ в 4%.

Оценка аналитиками уровня нейтральной ставки не изменилась и составляет 8%.

Опрос проводился 10-14 апреля 2026 года среди 28 экономистов из различных организаций.

Цены на нефть остаются в плюсе вечером в среду, но отступили от внутридневных максимумов.

К 19:00 по Москве июньские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на 0,95%, до $95,68 за баррель. Майские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на 1,04%, до $92,23 за баррель.

Ранее в ходе торгов цена контрактов на Brent поднималась до $96,9 за баррель, на WTI - до $93,3 за баррель.

Накануне Brent подешевела на 4,6%, WTI - на 7,8% на сообщениях СМИ о том, что США и Иран обсуждают еще один раунд очных консультаций для долгосрочного прекращения боевых действий.

Ормузский пролив остается фактически закрытым. Как отмечает Reuters, хотя во вторник через пролив прошли как минимум восемь судов, это представляет лишь малую долю от довоенной активности, когда эту водную артерию преодолевали более 130 судов в сутки.

Коммерческие запасы нефти в США на прошлой неделе неожиданно снизились. Минэнерго страны сообщило об их сокращении на 913 тысяч баррелей, тогда как аналитики, консенсус-прогноз которых приводит Trading Economics, ожидали увеличения на 200 тысяч баррелей.

Резервы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на Нью-Йоркской товарной бирже (NYMEX) нефть, уменьшились на 1,73 млн баррелей.

Ставки межбанковского кредитного рынка уменьшились относительно предыдущего торгового дня. Согласно расчетам ЦБ, проведенным 15 апреля, эталонная процентная ставка RUONIA по кредитам "овернайт" за вторник упала на 20 базисных пунктов - до 14,49% годовых. Срочные версии RUONIA на сроки 1, 3 и 6 месяцев опустились в среду на 1 базисный пункт и составили 14,89%, 15,5% и 16,31% годовых соответственно.