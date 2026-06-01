Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Нефть продолжает дорожать на сообщениях о тупике в переговорах США и Ирана.

К 17:00 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали к уровню закрытия предыдущих торгов на $5,12 - до $97,17 за баррель.

Руководство Ирана объявило о прекращении любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану.

"Операции Израиля в Ливане являются нарушением режима прекращения огня, поскольку Ливан был одним из условий (на переговорах с США - ИФ). Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет, - заявили в Тегергане. - Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе".