Золото резко дешевеет на опасениях эскалации на Ближнем Востоке

Фото: Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Цены на золото начали активно снижаться вечером в понедельник на сообщениях об остановке мирных переговоров между Ираном и США.

К 18:45 по Москве августовские фьючерсы на золото дешевели на бирже Comex на 2%, до $4502,7 за унцию.

Серебро дешевеет на 0,8%, до $75,3 за унцию, а платина дорожает на 0,3%, до $1935,4 за унцию.

Иран объявил об остановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану. В руководстве Ирана операции Израиля в Ливане назвали нарушением режима прекращения огня, поскольку прекращение ударов по Ливану было частью договоренностей с США. Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет, заявили в Тегеране.

Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе.

Такие сообщения вызвали скачок цен на нефть и рост опасений, что Федеральная резервная система США воздержится от снижения ставки в обозримом будущем.

Рынок сейчас оценивает возможность одного повышения ключевой ставки в США на 25 базисных пунктов до конца года в 42,4%, двух - в 15%, по данным CME FedWatch. Вероятность сохранения ставки на прежнем уровне составляет, по мнению участников рынка, 40,4%.

