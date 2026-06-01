"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" фиксирует рост расходов на авиационное топливо в зарубежных аэропортах и ожидает влияния этого фактора на свои финрезультаты в будущих отчетностях, сообщила компания.

В I квартале текущего года затраты группы на керосин оставались "относительно стабильными" и не оказали существенного влияния на общую динамику расходов, сообщил через пресс-службу CFO компании Андрей Чиханчин.

"При этом основные вызовы по этой статье еще впереди: компания фиксирует рост затрат на заправку в зарубежных аэропортах, что отразится в отчетности следующих периодов", - отметил он.

Общие операционные расходы группы "Аэрофлот" в первом квартале выросли на 16,5% г/г, до 199,4 млрд рублей. При этом затраты на топливо поднялись только на 0,8%, до 70,4 млрд рублей.