Поиск

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился вечером в понедельник на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке.

К 17:51 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,28 (6,89%), до $97,4 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $7,11 (8,14%), до $94,47 за баррель.

Иран объявил об остановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщило Tasnim. "Операции Израиля в Ливане являются нарушением режима прекращения огня, поскольку Ливан был одним из условий (на переговорах с США - ИФ). Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет, - заявили в руководстве Ирана. - Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе".

Ранее Корпус стражей иранской революции (КСИР) атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик. КСИР предупредил, что, если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.

Brent WTI Израиль Иран США Ливан КСИР
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Brent подорожала на 5,56% до $97,17 за баррель

Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

 Motorola покупает поставщика решений для противодействия дронам за $1,5 млрд

Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

 Объем выдачи потребительской рассрочки в России в 2025 году вырос на 80%

Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

"Аэрофлот" отметил рост затрат на топливо за рубежом

Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

 Бензин вслед за дизтопливом начал стремительно дорожать на заправках Москвы

Губернатор Севастополя ждет сохранения проблем с логистикой топлива еще на месяц

Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября

 Правительство РФ ввело запрет на экспорт авиакеросина до конца ноября
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2419 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9670 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 249 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 166 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 440 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 156 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов