Brent подорожала на 6,89% до $97,4 за баррель

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Рост цен на нефть усилился вечером в понедельник на признаках новой эскалации на Ближнем Востоке.

К 17:51 по Москве августовские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $6,28 (6,89%), до $97,4 за баррель.

Июльские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $7,11 (8,14%), до $94,47 за баррель.

Иран объявил об остановке любой коммуникации с США после того, как Израиль продолжил наносить удары по Ливану, сообщило Tasnim. "Операции Израиля в Ливане являются нарушением режима прекращения огня, поскольку Ливан был одним из условий (на переговорах с США - ИФ). Пока Израиль не уйдет с оккупированных территорий в Ливане и не остановит операции в Газе, никаких переговоров не будет, - заявили в руководстве Ирана. - Иран планирует полную блокаду Ормузского пролива, а также рассматривает возможность дополнительных действий в Баб эль-Мандебском проливе".

Ранее Корпус стражей иранской революции (КСИР) атаковал авиабазу США, с которой американские военные нанесли удар по телекоммуникационной вышке на острове Сирик. КСИР предупредил, что, если агрессия повторится, ответ будет совершенно иным по масштабам и характеру, а полная ответственность за любую подобную эскалацию ляжет на США.

В минувшие выходные США и Иран обменялись предложениями поправок к проекту договора, который позволит продлить перемирие и открыть Ормузский пролив, но насколько стороны продвинулись в переговорах, неизвестно.