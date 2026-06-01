Роль крупнейших экспортеров на валютном рынке РФ из-за изменения структуры расчетов снизилась

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Доля крупнейших экспортеров на российском валютном рынке из-за изменений в структуре расчетов снизилась, прочих компаний - выросла, говорится в обзор финансовой стабильности ЦБ РФ.

"Более показательным индикатором для оперативного анализа становится объем чистой продажи валюты не крупнейшими экспортерами, а нефинансовыми компаниями в целом. Такие продажи в октябре 2025 года - апреле 2026 года в среднем составляли $17,9 млрд ежемесячно", - отмечает Банк России.

ЦБ подчеркивает, что до разворота цен на нефтегазовом рынке в марте также происходило снижение доли нефтегазовых компаний и рост доли иных экспортеров (из отраслей цветной металлургии и химических удобрений).

В целом регулятор оценивает ситуацию на российском валютном рынке в IV квартале 2025 года - I квартале 2026 года (обзор за этот период) как устойчивую. Волатильность курса рубля была невысокой, за исключением кратковременных эпизодов, отмечает ЦБ.

Колебания курса рубля в марте регулятор объяснил действием нескольких факторов: в начале марта приток валютной выручки был небольшим с учетом низких цен на нефть в начале года, локально вырос спрос на валюту со стороны крупных компаний для погашения валютного долга, также сказалась приостановка продажи валюты Минфином России в рамках бюджетного правила.

"Обострение ситуации на Ближнем Востоке привело к росту цен на нефть и притоку экспортной выручки на рынок уже в апреле", - говорится в обзоре.

ЦБ РФ Банк России
