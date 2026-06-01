Развитые страны предоставили развивающимся $270 млрд на борьбу с изменением климата

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Развитые страны мира предоставили государствам с развивающейся экономикой около $270 млрд на борьбу с изменением климата за два года, сообщается в отчете Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

В 2023 году объем финансирования составил $132,8 млрд, в 2024 году - $136,7 млрд.

Целевой уровень климатических инвестиций в $100 млрд был впервые превышен в 2022 году ($115,9 млрд).

"Цель в $100 млрд была превышена третий год подряд в 2024 году, что свидетельствует о явной приверженности поддержке развивающихся экономик в смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним", - заявил генсек ОЭСР Матиас Корман. По его словам, это "имеет ключевое значение для развивающихся стран в достижении их климатических целей".