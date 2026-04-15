Банк России отметил рост ставок фрахта на доставку контейнеров из Азии на Дальний Восток

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость морских перевозок контейнеров из стран Азии на Дальний Восток к началу апреля выросла на 18,5% по сравнению с ноябрем 2025 года - февралем 2026 года и более чем на четверть в годовом выражении, в том числе из-за увеличения цен на топливо, отмечается в апрельском докладе Банка России по региональной экономике.

Контейнерооборот дальневосточных портов в феврале увеличился (с сезонной корректировкой) преимущественно за счет импорта, объемы которого второй месяц подряд были выше среднего уровня 2025 года, говорится в докладе.

"По оценкам транспортных компаний, в марте - первой половине апреля наблюдалась частичная переориентация поставок контейнерных грузов из стран Азии с прямых маршрутов через северо-западные и южные порты на дальневосточное направление (из-за ситуации на Ближнем Востоке)", - отмечается в докладе.

Также выросли цены на доставку контейнеров по железной дороге в сторону западных регионов страны.

В феврале грузооборот дальневосточных портов вырос за счет увеличения перевалки нефти и нефтепродуктов, угля и контейнерных грузов. Поставки нефти оставались высокими благодаря стабильному спросу со стороны стран Азии. Перевалка нефтепродуктов немного выросла, в том числе за счет отмены ограничений на экспорт для производителей.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-марте 2026 г. составил 60,2 млн тонн (+10,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 38,8 млн тонн (+12,2%), наливных грузов - 21,4 млн тонн (+7,8%).