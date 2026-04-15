Банк России отметил рост ставок фрахта на доставку контейнеров из Азии на Дальний Восток

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - Стоимость морских перевозок контейнеров из стран Азии на Дальний Восток к началу апреля выросла на 18,5% по сравнению с ноябрем 2025 года - февралем 2026 года и более чем на четверть в годовом выражении, в том числе из-за увеличения цен на топливо, отмечается в апрельском докладе Банка России по региональной экономике.

Контейнерооборот дальневосточных портов в феврале увеличился (с сезонной корректировкой) преимущественно за счет импорта, объемы которого второй месяц подряд были выше среднего уровня 2025 года, говорится в докладе.

"По оценкам транспортных компаний, в марте - первой половине апреля наблюдалась частичная переориентация поставок контейнерных грузов из стран Азии с прямых маршрутов через северо-западные и южные порты на дальневосточное направление (из-за ситуации на Ближнем Востоке)", - отмечается в докладе.

Также выросли цены на доставку контейнеров по железной дороге в сторону западных регионов страны.

В феврале грузооборот дальневосточных портов вырос за счет увеличения перевалки нефти и нефтепродуктов, угля и контейнерных грузов. Поставки нефти оставались высокими благодаря стабильному спросу со стороны стран Азии. Перевалка нефтепродуктов немного выросла, в том числе за счет отмены ограничений на экспорт для производителей.

По данным Ассоциации морских торговых портов (АСОП), грузооборот морских портов Дальневосточного бассейна в январе-марте 2026 г. составил 60,2 млн тонн (+10,6%), из них объем перевалки сухих грузов составил 38,8 млн тонн (+12,2%), наливных грузов - 21,4 млн тонн (+7,8%).

Банк России прогнозирует снижение проинфляционного давления со стороны рынка труда

CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

 CFTC проверит сделки на нефтяном рынке, совершенные накануне важных заявлений Трампа

Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой

Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

 Петербургская биржа сможет отстранять от торгов топливом участников, использующих роботов

МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

 МВФ спрогнозировал рост глобального госдолга до 100% мирового ВВП уже в 2029 году

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

"Абрау-Дюрсо" выходит на рынок игристого чая

Суд попросили передать государству 56 объектов имущества экс-начальника Московской областной таможни

Банк России отметил продолжающееся уменьшение ценового давления

Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"

 Суд арестовал почти 50 млрд руб. средств компании, связанной с основателем "Русагро"
Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1691 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9010 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов