Доставка контейнера из Шанхая в Москву в марте подорожала на 8%

Москва. 18 марта. INTERFAX.RU - Средневзвешенная стоимость перевозки 40-футового контейнера (TEU) из Шанхая в Москву по четырем наиболее популярным маршрутам доставки из Китая в Россию в середине марта 2026 года составила $7,31 тысячи, говорится в обзоре Центра ценовых индексов (ЦЦИ).

По данным ЦЦИ на 16 марта, за месяц стоимость контейнерных перевозок увеличилась на 8%, в годовом выражении показатель вырос на 15%.

Контейнерный рынок России реагирует на мировые логистические риски. Обострение геополитической обстановки на Ближнем Востоке стало причиной введения дополнительных чрезвычайных надбавок к фрахту на маршрутах deep-sea из портов КНР в Новороссийск и Петербург. Стоимость перевозки по ним достигла трехлетних максимумов, говорится в обзоре.

На этом фоне контейнеропоток на направлении Китай - Россия стал смещаться на маршруты через порты Дальнего Востока и прямые контейнерные поезда. В первой половине марта ставки на эти сервисы выросли сдержанно, при этом ослабление курса рубля позволило сохранить тарифы на перевозки через порты Дальнего Востока за счет удешевления внутрироссийской логистики в долларовом эквиваленте.

По данным ЦЦИ, стоимость доставки контейнера из Шанхая в Москву через Петербург (море + авто) составляла порядка $10 тысяч, через порт Новороссийск (море + авто) - почти $11 тысяч. Контейнерный индекс мультимодального маршрута (море + ж/д) Шанхай - Владивосток (Находка) - Москва и на прямом ж/д маршруте в середине марта был немного ниже уровня $7 тысяч.

Перевалка контейнеров в российских морских портах в импорте в феврале выросла до 185,9 тысяч TEU (+11,6% г/г), в том числе на Дальнем Востоке до 94,9 тысяч TEU (+50,7%, г/г).

Контейнерный индекс ЦЦИ - композитный индикатор стоимости контейнерной перевозки по четырем маршрутам доставки из Китая в Россию: через порты Владивосток, Санкт-Петербург, Новороссийск и в прямом железнодорожном сообщении. Индекс рассчитывается на основе средневзвешенных спотовых ставок на перевозку контейнера, погруженного на судно или железную дорогу в Шанхае (FI/FOR Шанхай), до склада получателя в Москве (FOT Москва).

Китай Шанхай ЦЦИ Петербург Дальний Восток Владивосток
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });