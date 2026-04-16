TSMC в I квартале увеличила чистую прибыль до рекордных $18,2 млрд

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company зафиксировал рекордную чистую прибыль в первом квартале 2026 года благодаря ажиотажному спросу на продвинутые чипы, используемые в работе технологий искусственного интеллекта.

Как сказано в отчетности TSMC, чистая прибыль компании в январе-марте составила 572,5 млрд новых тайваньских долларов ($18,2 млрд). Аналитики, опрошенные LSEG, в среднем ожидали показатель на уровне 543,3 млрд долларов.

Ранее сообщалось, что выручка TSMC в прошлом квартале увеличилась на 35%, до 1,134 трлн долларов.

С начала 2026 года капитализация TSMC увеличилась на треть, за последние 12 месяцев - в 2,5 раза, до 53,9 трлн новых тайваньских долларов (около $1,7 трлн).

Среди клиентов TSMC - американские Apple и Nvidia, а также японская Sony.