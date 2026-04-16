Тайвань обогнал Великобританию по капитализации фондового рынка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость компаний, акции которых торгуются на Тайване, накануне достигла $4,14 трлн, благодаря чему местный фондовый рынок стал седьмым по величине в мире, показывают подсчеты Bloomberg.

Тайвань опередил Великобританию, чей рынок акций оценивается в $4,09 трлн. При этом годовой ВВП Тайваня составляет $977 млрд против $4,3 трлн у Великобритании, по данным Международного валютного фонда (МВФ).

Тайваньский фондовый индекс Taiex одним из первых отыграл все потери, понесенные с начала военных действий в Иране, отмечает агентство. В четверг он вырос на 0,7% и завершил в плюсе восьмую сессию подряд, а с начала месяца индикатор прибавил 16%. Тем временем британский FTSE 100 в апреле увеличился менее чем на 4%.

Во многом положительную динамику индексу обеспечила самая дорогая компания страны - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. В четверг чипмейкер отчитался о рекордной чистой прибыли за первый квартал, капитализация компании составляет около $1,7 трлн.