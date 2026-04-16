Тайвань обогнал Великобританию по капитализации фондового рынка

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Совокупная стоимость компаний, акции которых торгуются на Тайване, накануне достигла $4,14 трлн, благодаря чему местный фондовый рынок стал седьмым по величине в мире, показывают подсчеты Bloomberg.

Тайвань опередил Великобританию, чей рынок акций оценивается в $4,09 трлн. При этом годовой ВВП Тайваня составляет $977 млрд против $4,3 трлн у Великобритании, по данным Международного валютного фонда (МВФ).

Тайваньский фондовый индекс Taiex одним из первых отыграл все потери, понесенные с начала военных действий в Иране, отмечает агентство. В четверг он вырос на 0,7% и завершил в плюсе восьмую сессию подряд, а с начала месяца индикатор прибавил 16%. Тем временем британский FTSE 100 в апреле увеличился менее чем на 4%.

Во многом положительную динамику индексу обеспечила самая дорогая компания страны - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. В четверг чипмейкер отчитался о рекордной чистой прибыли за первый квартал, капитализация компании составляет около $1,7 трлн.

Новости по теме

В Ливане опровергли анонс Трампа о переговорах ливанского и израильского лидеров

Власти Франции отпустили следовавший из РФ танкер, задержанный в марте

CENTCOM сообщил о перехвате на Ближнем Востоке уже 10 связанных с Ираном судов

Что случилось этой ночью: четверг, 16 апреля

Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

 Трамп анонсировал переговоры лидеров Израиля и Ливана в четверг

Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

 Ученые впервые точно установили месторасположение лондонского дома Шекспира

Израиль не согласовал прекращение огня в Ливане

Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

 Крупный пожар произошел на НПЗ под Джилонгом в Австралии

Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

 Нетаньяху заявил, что у Израиля и США одинаковая позиция по Ирану

В "Хезболле" считают возможным прекращение огня с Израилем
Инфляция в России Инфляция в России 156 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1699 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9013 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов