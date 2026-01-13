TSMC существенно расширит операции по выпуску ИИ-чипов в Аризоне

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) планирует существенное расширение операций по выпуску ИИ-чипов в Аризоне, пишет The Wall Street Journal.

По данным источников газеты, это может стать частью торгового соглашения между США и Тайванем. Американские чиновники уже несколько месяцев ведут переговоры с Тайванем: администрация президента США Дональда Трампа стремится создать больше высокотехнологичного производства в США, а Тайвань хочет добиться снижения американских пошлин для его товаров.

TSMC является крупнейшей компанией Тайваня и одной из крупнейших компаний мира, ее капитализация составляет порядка $1,4 трлн.

В рамках обсуждаемой торговой сделки Вашингтон снизит пошлины на импорт тайваньских товаров с нынешних 20%, а Тайвань возьмет на себя обязательство о прямых инвестициях на сумму более $300 млрд и других расходах в США, сообщил один из источников газеты.

У TSMC уже есть предприятие в Финиксе (Аризона), которое было открыто в конце 2024 года. В 2025 году компания пообещала вложить $165 млрд в расширение операций в США.

В соответствии с новым планом, она построит еще несколько производственных площадок в штате, их общее число должно достичь 12, отмечает WSJ.

Новые предприятия, как ожидается, будут выпускать логические процессоры, разработанные Nvidia Corp., Advanced Micro Devices Inc. и другими компаниями, для применения в ИИ-технологиях.

На прошлой неделе TSMC заплатила $197 млн за покупку земельного участка, прилегающего к территории ее действующего предприятия в Аризоне, сообщил источник издания.