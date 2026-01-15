Производитель чипов TSMC в IV квартале увеличил чистую прибыль на треть

Москва. 15 января. INTERFAX.RU - Ведущий мировой производитель чипов на заказ Taiwan Semiconductor Manufacturing Company в четвертом квартале 2025 года увеличил чистую прибыль до 505,7 млрд новых тайваньских долларов ($16 млрд) по сравнению с 374,68 млрд долларов за аналогичный период 2024 года, сообщается в отчетности.

Аналитики, опрошенные Bloomberg, в среднем оценивали прибыль компании на уровне 467 млрд долларов.

Выручка выросла на 21%, до 1,05 трлн долларов с 868,46 млрд долларов.

В пересчете на доллары США годовая выручка компании впервые превысила $100 млрд.

За последние три месяца капитализация TSMC увеличилась на 13,8%, до 44,3 трлн долларов, это крупнейшая по капитализации компанией в Азии.

В число клиентов TSMC входят американские Apple и Nvidia, а также японская Sony.