Поиск

Контактная сеть повреждена на ж/д станции Туапсе

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Повреждение контактной сети в результате постороннего вмешательства зафиксировано на железнодорожной станции Туапсе Северо-Кавказской железной дороги (СКЖД, филиал ОАО "РЖД"), сообщила пресс-служба СКЖД в своем телеграм-канале.

"Сегодня в результате постороннего вмешательства на станции Туапсе СКЖД была повреждена контактная сеть. В настоящее время ведутся ремонтные работы", - говорится в сообщении.

Пострадавших нет.

"Движение поездов дальнего и пригородного сообщения осуществляется в штатном режиме", - уточняет филиал.

Как сообщал в своем канале в Мах губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, минувшей ночью Туапсе подвергся массированной атаке беспилотников. Погибли двое детей.

В результате падения обломков БПЛА в Туапсе повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом, многочисленные обломки упали на территории предприятий в районе морского порта.

В зоне обслуживания СКЖД находится 11 субъектов юга России.

Туапсе СКЖД РЖД Краснодарский край
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
