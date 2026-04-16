В Туапсе возросло число пострадавших от атаки БПЛА

Данные о раненых и погибших уточнил губернатор Кондратьев

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе количество пострадавших от атаки БПЛА выросло до семи, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев и также уточнил данные о погибших. В муниципалитете ввели режим ЧС.

"Как сообщал ранее, к сожалению, два человека погибли. По уточненным данным, после разбора завалов и работы экспертов, погиб один ребенок - 14 летняя девочка, вторая погибшая - взрослая девушка, ее личность устанавливают", - написал он в мессенджере.

За медицинской помощью также обратились один мужчина, ребенок и три женщины. Одна из женщин госпитализирована в состоянии средней тяжести. Остальным помощь оказали на месте.

Ранее Кондратьев сообщал о двух погибших детях.

В Туапсинском округе обломки БПЛА повредили 24 частных и 6 многоквартирных домов, а также два учебных учреждения и музыкальную школу. С утра на месте работают комиссии по оценке ущерба. Занятия в школах отменены.

В Сочи, по данным губернатора, из-за падения обломков повреждены два частных дома в Лазаревском районе и одна многоэтажка в Центральном районе - в них выбило окна. В детском саду в Дагомысе повреждены ограждение и оконные блоки. Территорию оцепили, детей перевели в другой корпус.

Также обломки БПЛА попали в гражданское судно в Новороссийске, начался пожар, который быстро потушили. Один человек пострадал, его доставили в больницу Новороссийска.