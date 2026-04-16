В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе в четверг 16 апреля отменили занятия первой смены в школах и других образовательных учреждениях, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

В Туапсе в четверг 16 апреля отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях

В детских садах организованы дежурные группы.

В ночь на четверг Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА. В Туапсе погибли два ребенка 5 и 14 лет. В результате падения обломков в городе повреждены 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта.

Сергей Бойко Туапсе Краснодарский край
Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Россия заявила, что инициатива генсека ООН по Ормузскому проливу требует согласия всех сторон

 Рост добычи и экспорта нефти из России сдерживают трудности с логистикой и инфраструктурой
