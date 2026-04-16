В Туапсе после атаки БПЛА отменили занятия в школах

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - В Туапсе в четверг 16 апреля отменили занятия первой смены в школах и других образовательных учреждениях, сообщил глава Туапсинского района Сергей Бойко.

"Сегодня, 16 апреля, в связи с ситуацией, в Туапсе отменены занятия в первую смену в городских школах и других образовательных учреждениях", - написал он в мессенджере.

В детских садах организованы дежурные группы.

В ночь на четверг Краснодарский край подвергся массовой атаке БПЛА. В Туапсе погибли два ребенка 5 и 14 лет. В результате падения обломков в городе повреждены 5 частных и 1 многоквартирный жилой дом. Для жильцов организовали пункт временного размещения. Кроме того, обломки БПЛА упали на территории предприятий в районе морского порта.