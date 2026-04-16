Поиск

Ночью над регионами России нейтрализовали 207 БПЛА

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Дежурными средствами ПВО в ночь на четверг над регионами России перехвачены и уничтожены 207 украинских беспилотников самолетного типа, сообщили в Минобороны РФ.

Уточняется, что БПЛА ликвидированы над территориями Белгородской, Смоленской, Курской, Брянской, Орловской областей, Краснодарского края, Крымом, а также акваториями Черного и Азовского морей.

Утром в четверг губернатор Кубани Вениамин Кондратьев сообщил о массированной атаке на регион. В Туапсе погибли двое детей пяти и 14 лет, а также пострадали двое взрослых. Обломки дронов повредили шесть жилых домов, их фрагменты упали на территории предприятий в районе морского порта.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
Минобороны
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
