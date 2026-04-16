При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

Обломки беспилотников также упали на территории предприятий в районе порта

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Двое несовершеннолетних - дети пяти и 14 лет - погибли в Туапсе в результате ночной атаки беспилотников, сообщил глава Кубани Вениамин Кондратьев.

По предварительным данным, пострадали также двое взрослых, им оказывается медицинская помощь.

Власти уточняют, что этой ночью регион подвергся очередной массированной атаке БПЛА. В Туапсе при падении обломков повреждены пять частных и один многоквартирный жилой дом. Администрация муниципалитета разворачивает пункт временного размещения для жителей.

Кроме того, многочисленные фрагменты беспилотников упали на территории предприятий в районе морского порта.

В сочинском поселке Лоо обломки БПЛА упали по нескольким адресам. В одном из случаев повреждены навес и выбиты окна в двухэтажном частном доме. Пострадавших нет.

Хроника 24 февраля 2022 года – 16 апреля 2026 года Военная операция на Украине
При атаке беспилотников на Туапсе погибли двое детей, повреждены шесть домов

