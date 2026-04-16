Набиуллина отметила, что ЦБ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - ЦБ РФ не стремится любой ценой достичь цели по инфляции в 4% к концу этого года, заявила председатель Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Биржевом форуме Московской биржи.

"Почему наш прогноз на этот год – 4,5-5,5%, а мы не стремимся любой ценой достичь 4%? Мы сейчас еще можем принять такие решения, которые, учитывая лаги денежно-кредитной политики, могут привести инфляцию к более низким значениям, но мы не считаем это целесообразным", - сказала она.

Набиуллина отметила, что ЦБ интересует именно устойчивая инфляция, которая ожидается вблизи 4% ко второй половине 2026 года.

ЦБ прогнозирует инфляцию на конец 2026 года на уровне 4,5-5,5%.

По данным Росстата, инфляция в РФ с 7 по 13 апреля составила 0,00% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля. С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года – 3,15%.

Из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция в РФ на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта.