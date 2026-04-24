Глава ЦБ сообщила, что инфляция идет по верхней части прогнозного диапазона

Москва. 24 апреля. INTERFAX.RU - Инфляция в России движется по верхней части прогнозного диапазона Банка России на 2026 год в 4,5-5,5%, что при прочих равных означает меньшее пространство для снижения ключевой ставки, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

"Что касается сужения прогнозного диапазона ключевой ставки на этот год, прежде всего оно связано с тем, что уже часть года прошла, а по инфляции мы сейчас движемся в верхней части нашего прогнозного диапазона. Поэтому мы подтянули нижнюю часть прогноза ключевой ставки на полпроцентных пункта вверх", - сказала она.

"Да, наверное, при прочих равных это (нахождение инфляции в верхней части прогнозного диапазона - ИФ) означает меньшее пространство для снижения ставки", - добавила она.

Банк России повысил нижнюю границу прогноза по средней ключевой ставке на 2026 год, сузив диапазон до 14-14,5% с 13,5-14,5% в феврале.

Инфляция в России
