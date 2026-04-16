Решетников прогнозирует в ближайшие годы более крепкий рубль, чем "многим бы хотелось"

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Текущая экономическая модель с низким оттоком капитала предполагает в ближайшие годы более крепкий рубль, чем многим бы хотелось, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на Биржевом форуме "Московской биржи".

"Без понимания макроэкономической политики, дальнейшее ориентиры и выстраивание долевого и долгового рынков крайне сложно. Поэтому правительство вместе с ЦБ столько времени уделяет макроэкономической политике, бюджетной консолидации", - сказал он.

"Но за ними нам еще неплохо было бы осознать и понять, насколько изменится у нас экономическая модель в будущем", - отметил министр.

По его словам, много задается вопросов на тему, что будет с валютным курсом - "вернемся ли мы к старой модели?"

"Потому что тот курс, к которому мы как бы привыкли и который хотели видеть экспортеры, и он во многом был заложен в финансовые модели, был функцией по большому счету постоянного оттока капитала по разным каналам. Но сейчас понятно, что этого оттока капитала нет, в нашей экономике копятся чистые иностранные активы внутри нашей системы. И значительная часть этого прироста не связана с долгосрочными вложениями. Иными словами, над нашим валютным рынком есть такой навес, который говорит о том, что любое ослабление курса, скорее всего, будет демпфироваться этим навесом", - заявил министр.

"Говоря проще - мы будем иметь в ближайшие годы более крепкий курс (рубля - ИФ), чем может многим бы хотелось", - отметил Решетников.

По его словам, это достаточно сильно повлияет на структурные изменения в экономике, "особенно в отраслях, где это совпадет с нижней частью суперциклов сырьевых" (снижения цен на этих рынках - ИФ).

Министр заявил, что это будет большим структурным вызовом, "создает требования к гибкости наших институтов" - и рынка труда, и института банкротства, чтобы ресурсы между отраслями быстрее перетекали.

Решетников отметил, что рынок капитала будет основным драйвером в этом вопросе. "При этом понимаем, что процентные ставки будут снижаться, но не так быстро, как многим бы хотелось", - сказал он.