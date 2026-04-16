"РусГидро" завершит проектирование Нижне-Зейской ГЭС в 2026 году

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - ПАО "РусГидро" в 2026 году планирует завершить проектирование Нижне-Зейской ГЭС, сообщил директор департамента стратегии компании Константин Янко на совещании в Совете Федерации.

"В 2026 году "РусГидро" завершает проектирование Нижне-Зейской ГЭС. Уже выбран створ для будущей ГЭС, определена площадка размещения. И ведется работа по подготовительным мероприятиям и строительству инфраструктуры", - сказал он.

"Однако до настоящего времени вопрос по источникам финансирования и возврату инвестиций не решен. Кроме того, требуется решение вопроса создания водохранилищ как объектов федеральной собственности. С Минэнерго ведем работу в части изменения нормативных документов", - отметил Янко.

"РусГидро" объявила о начале проектирования Нижне-Зейской и Селемджинской ГЭС весной 2023 года. Решения по источникам финансирования пока нет, говорил тогда член правления "РусГидро" Роман Бердников. Минэнерго ожидало, что запуск ценовой зоны на Дальнем Востоке (с 2025 года регион вошел в ценовую зону Сибири - ИФ) создаст условия для финансирования строительства новых ГЭС.

В мае 2025 года Бердников говорил, что "РусГидро" начала проектировать лишь одну новую гидроэлектростанцию - Нижне-Зейскую ГЭС, напомнив, что компания также реализует шесть проектов тепловой генерации на Дальнем Востоке, возврат инвестиций по которым начнется с 2028 года. "Поэтому, наверное, когда будет происходить возврат (инвестиций - ИФ), одну (ГЭС - ИФ) собственными силами можно потянуть, но это максимум, который можно потянуть", - говорил тогда Бердников.

Строительство Нижне-Зейской ГЭС мощностью 428 МВт предполагается в Амурской области, ориентировочный срок ввода - 2032 г., говорится в презентации "РусГидро" к совещанию в Совете Федерации.

