Поиск

Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Инфляционные ожидания населения РФ в апреле снизились до 12,9%, вернувшись на уровень марта 2025 года, следует из оперативной справки "инФОМ" по итогам проведенного по заказу Банка России опроса.

Ранее сообщалось, что инфляционные ожидания населения РФ в марте 2026 года выросли до 13,4%, вернувшись на уровень мая 2025 года. В феврале они снизились до 13,1% с 13,7% в январе.

Оценка наблюдаемой населением инфляции в апреле снизилась, почти вернувшись на февральский уровень после резкого роста в марте. Этот показатель в апреле снизился до 14,6% с 15,6% в марте. До этого показатель не менялся четыре месяца подряд - с ноября 2025 года по февраль 2026 года оставался на уровне 14,5%.

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Свежий опрос проводился 31 марта - 10 апреля 2026 года.

Инфляционные ожидания у респондентов без сбережений в апреле 2026 года снизились до 14,3% с 14,4% в марте, со сбережениями - до 11,4% с 12,3%.

Оценка наблюдаемой инфляции у участников опроса без сбережений в апреле 2026 года снизилась до 15,8% с 16,3%, со сбережениями - до 13,4% с 14,8%.

Инфляционные ожидания населения и бизнеса - один из важных факторов, который Банк России учитывает при принятии решений по денежно-кредитной политике. Очередное заседание совета директоров ЦБ по ключевой ставке пройдет 24 апреля.

Ранее сообщалось, что ценовые ожидания предприятий РФ в апреле по сравнению с мартом почти не изменились и были ниже средних значений как за 2025 год, так и за первый квартал 2026 года.

ЦБ РФ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

