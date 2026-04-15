В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 7 по 13 апреля составила 0% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и осталась на уровне 5,86%, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

С 7 по 13 апреля 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1% (после роста на 0,2% с 31 марта по 6 апреля), в том числе огурцы подешевели на 1,3%, лук - на 0,8%, бананы и яблоки - на 0,3%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 0,8%, помидоры - на 0,7%, капусту - на 0,6%, морковь - на 0,3% и картофель - на 0,2%.

За эту же неделю выросли цены на сахарный песок - на 0,8%, крупу гречневую - на 0,5%, баранину, рыбу мороженую - на 0,3%.

Снизились цены на муку пшеничную - на 0,4%, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Среди услуг снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,8% и на отдых на Черноморское побережье России - на 5,4% (в расчет попала неделя, следующая за майскими праздниками).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 13 апреля на уровне 5,86%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 7 по 13 апреля цены не изменились (0,%). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,03% (после роста на 0,17% неделей ранее): на плодоовощную продукцию цены снизились на 0,15% (после роста на 0,17%), на остальные продукты питания замедление до 0,05% (с 0,17%). В сегменте непродовольственных товаров цены продолжили расти умеренным темпом (0,05% после 0,07% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - снизились на 0,15% (после роста на 0,39% неделей ранее)", - говорится в обзоре.

Банк России 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил тогда ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2026 году составляет 5,5% (вырос с 5,2% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,5%.