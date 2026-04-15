Поиск

В России инфляция с 7 по 13 апреля замедлилась до нуля, годовая ушла ниже 5,8%

Москва. 15 апреля. INTERFAX.RU - В России инфляция с 7 по 13 апреля составила 0% после 0,19% с 31 марта по 6 апреля, 0,17% с 24 по 30 марта, 0,19% с 17 по 23 марта, сообщил Росстат.

С начала месяца рост цен к 13 апреля составил 0,17%, с начала года - 3,15%.

Исходя из данных за 13 дней апреля этого и прошлого годов следует, что годовая инфляция на 13 апреля замедлилась до 5,77% с 5,86% на конец марта, если ее высчитывать из недельной динамики (такой методики придерживается ЦБ), и осталась на уровне 5,86%, если ее определять из среднесуточных данных за весь апрель 2025 года (такой методики придерживается Минэкономразвития).

С 7 по 13 апреля 2026 года цены на плодоовощную продукцию снизились на 0,1% (после роста на 0,2% с 31 марта по 6 апреля), в том числе огурцы подешевели на 1,3%, лук - на 0,8%, бананы и яблоки - на 0,3%. Одновременно выросли цены на свеклу - на 0,8%, помидоры - на 0,7%, капусту - на 0,6%, морковь - на 0,3% и картофель - на 0,2%.

За эту же неделю выросли цены на сахарный песок - на 0,8%, крупу гречневую - на 0,5%, баранину, рыбу мороженую - на 0,3%.

Снизились цены на муку пшеничную - на 0,4%, сметану, сыры твердые, полутвердые и мягкие - на 0,3%.

Цены на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли за неделю на 0,1%.

Среди услуг снизилась стоимость поездок в отдельные страны Юго-Восточной Азии - на 7,8% и на отдых на Черноморское побережье России - на 5,4% (в расчет попала неделя, следующая за майскими праздниками).

Минэкономразвития оценило годовую инфляцию в стране на 13 апреля на уровне 5,86%, соответствующие цифры приводятся в обзоре министерства "О текущей ценовой ситуации".

"На неделе с 7 по 13 апреля цены не изменились (0,%). На продовольственные товары темпы роста цен снизились до 0,03% (после роста на 0,17% неделей ранее): на плодоовощную продукцию цены снизились на 0,15% (после роста на 0,17%), на остальные продукты питания замедление до 0,05% (с 0,17%). В сегменте непродовольственных товаров цены продолжили расти умеренным темпом (0,05% после 0,07% неделей ранее), в секторе наблюдаемых услуг - снизились на 0,15% (после роста на 0,39% неделей ранее)", - говорится в обзоре.

Банк России 20 марта ожидаемо снизил ключевую ставку с 15,5% до 15%.

"Банк России будет оценивать целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки на ближайших заседаниях в зависимости от устойчивости замедления инфляции, динамики инфляционных ожиданий, а также от оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий", - заявил тогда ЦБ.

ЦБ сохранил прогноз по инфляции в 2026 году в интервале 4,5-5,5%, ожидает возвращения инфляции к таргету в 4% в 2027 году.

Консенсус-прогноз экономистов, опрошенных "Интерфаксом" в начале апреля, по инфляции в 2026 году составляет 5,5% (вырос с 5,2% по опросу в начале марта), в 2027 году - 4,5%.

Банк России Минэкономразвития Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

Хроники событий
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 1686 материалов
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9009 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 155 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 127 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 289 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 99 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 436 материалов
Нападение на Crocus City Hall Нападение на Crocus City Hall 340 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 245 материалов
Разлив мазута в Керченском проливе Разлив мазута в Керченском проливе 472 материалов
Военная операция США в Венесуэле Военная операция США в Венесуэле 142 материалов