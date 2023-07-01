Перечень офшоров Минфина РФ увеличивается более чем вдвое

Москва. 1 июля. INTERFAX.RU - Перечень офшорных зон - государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и не предусматривающих раскрытия и предоставления информации о финансовых операциях - с 1 июля увеличен Минфином РФ более чем в два раза.

Предыдущая редакция перечня, действовавшая с начала 2018 года, включала 40 офшорных зон, теперь их количество возросло до 91.

В обновленный перечень включены страны Евросоюза, Великобритания, Швейцария, США, Канада, Япония, Южная Корея, Сингапур, Тайвань, Австралия и Новая Зеландия. Это государства и территории, которые перестали обмениваться информацией с Россией после ее включения в феврале 2023 года Евросоюзом в "черный список" юрисдикций, не сотрудничающих с ЕС для целей налогообложения, пояснял ранее представитель Минфина.

Ожидается, что в дальнейшем может последовать приостановка действий отдельных норм соглашений об избежании двойного налогообложения с недружественными странами, касающиеся применения пониженных или нулевых ставок налогов на доходы от дивидендов, процентов и роялти, писали СМИ.