НПФ в 2025 г. обеспечили средневзвешенную доходность по портфелям пенсионных накоплений 14%

Москва. 16 апреля. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды (НПФ) по итогам 2025 года показали положительную средневзвешенную доходность по пенсионным накоплениям 14,0% и по пенсионным резервам - 16,2%, говорится в сообщении Банка России.

По данным Росстата, инфляция в РФ в 2025 году составила 5,59%.

Для сравнения: в 2024 году доходность по пенсионным накоплениям составила 9,0%, по пенсионным резервам - 8,2%.

Все фонды, осуществляющие деятельность по обязательному пенсионному страхованию, негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.

НПФ в четвертом квартале 2025 года показали доходность выше (3,9% по пенсионным накоплениям и 4,0% по пенсионным резервам), чем в третьем квартале (3,1% и 3,4% соответственно), что связано с восстановлением положительной динамики рынка акций и продолжающимся ростом рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств).

Доход НПФ, как и в предыдущем квартале, был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.