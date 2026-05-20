Поиск

Средневзвешенная доходность по портфелям пенсионных накоплений в НПФ в I квартале составила 3,1%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды в первом квартале 2026 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 3,1% (13,1% годовых) и 3,3% (13,9% годовых), сообщил Банк России.

Инфляция в России за январь-март 2026 года, по данным Росстата, составила 2,97%.

В аналогичном периоде 2025 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 2,5% и 3,4% соответственно.

НПФ в первом квартале 2026 года показали доходность ниже, чем в четвертом квартале 2025 года (3,9% по пенсионным накоплениям и 4% по пенсионным резервам), что связано с замедлением роста рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств) и рынка акций, отмечает ЦБ.

16 из 23 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 32 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.

Доход НПФ в первом квартале 2026 года был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.

Банк России НПФ Росстат
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

 Changan планирует кратно расширить производство на калининградском "Автоторе"

Лидеры РФ и КНР подписали заявление об укреплении партнерства и стратегического взаимодействия

Лондон бессрочно разрешил импорт дизтоплива и керосина, произведенных из российской нефти в третьих странах

Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

 Доля рублей при оплате экспорта РФ в марте выросла до рекордных 64,9%

Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

 Доля отечественных товарных позиций на винном рынке РФ превысила 13%

Индия в марте сократила импорт СПГ до трехлетнего минимума на фоне войны с Ираном

Сбербанк отметил сохранение тренда на переход к расчетам наличными

Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

 Инфляционные ожидания населения РФ в мае чуть выросли к уровню июня-июля 2025 года

Минфин РФ не получал от UniCredit заявки на сделку по разделению российских активов

Думе предложили изменить механизм контроля за зарубежными инвестициями российских банков
Хроники событий
Военная операция на Украине Военная операция на Украине 9498 материалов
Операция Израиля и США против Ирана Операция Израиля и США против Ирана 2257 материалов
Инфляция в России Инфляция в России 165 материалов
Наводнение в Дагестане Наводнение в Дагестане 152 материалов
Умершие знаменитости Умершие знаменитости 438 материалов
Нападения в школах и вузах Нападения в школах и вузах 293 материалов
Бюджет РФ Бюджет РФ 79 материалов
Дипломатическое противостояние Дипломатическое противостояние 247 материалов
Обострение палестино-израильского конфликта Обострение палестино-израильского конфликта 2517 материалов
Ипотека в России Ипотека в России 72 материалов
Ставка ЦБ РФ Ставка ЦБ РФ 104 материалов