Средневзвешенная доходность по портфелям пенсионных накоплений в НПФ в I квартале составила 3,1%

Москва. 20 мая. INTERFAX.RU - Негосударственные пенсионные фонды в первом квартале 2026 года показали положительную средневзвешенную доходность как по пенсионным накоплениям, так и по пенсионным резервам - на уровне 3,1% (13,1% годовых) и 3,3% (13,9% годовых), сообщил Банк России.

Инфляция в России за январь-март 2026 года, по данным Росстата, составила 2,97%.

В аналогичном периоде 2025 года доходность по пенсионным накоплениям и резервам составляла 2,5% и 3,4% соответственно.

НПФ в первом квартале 2026 года показали доходность ниже, чем в четвертом квартале 2025 года (3,9% по пенсионным накоплениям и 4% по пенсионным резервам), что связано с замедлением роста рынка облигаций (основной инструмент инвестирования пенсионных средств) и рынка акций, отмечает ЦБ.

16 из 23 фондов, осуществляющих деятельность по обязательному пенсионному страхованию, и 31 из 32 фондов, осуществляющих деятельность по негосударственному пенсионному обеспечению и (или) формированию долгосрочных сбережений, продемонстрировали доходность выше уровня инфляции.

Доход НПФ в первом квартале 2026 года был обеспечен преимущественно купонами по облигациям.