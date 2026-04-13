Пресечена деятельность трейдеров, подозреваемых в манипуляции рынка на "Мосбирже"

Москва. 13 апреля. INTERFAX.RU - ФСБ и Следственный комитет выявили схему манипулирования акциями на "Мосбирже" трейдерами компании PFL Advisors через несколько телеграм-каналов, сообщил ЦОС ФСБ.

"Пресечена противоправная деятельность трех граждан России, организаторов телеграм-каналов "РынкиДеньгиВласть|РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ", причастных к системному манипулированию российским фондовым рынком" , - сообщил ЦОС.

В СК сообщили, что "в 2023-2024 годах трейдеры компании PFL Advisors и иные лица в нарушение законодательства о неправомерном использовании инсайдерской информации и манипулировании рынком систематически совершали на Московской Бирже операции с акциями и депозитарными расписками 19 крупных российских компаний".

В СК возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК (Злоупотребления при эмиссии ценных бумаг). "Установлены трое лиц, причастных к противоправным действиям", - сказала представитель СКР Светлана Петренко, не уточнив их процессуальный статус.

По ее словам, фигуранты дела "использовали стратегию "Pump & Dump", воздействуя на цену актива путем агрессивных покупок, с целью совершения обратных операций по искусственным образом сформировавшейся цене". "Дальнейшие операции по продаже активов совершались после публикаций материалов о привлекательности ценных бумаг в подконтрольных им телеграм-каналах "РынкиДеньгиВласть | РДВ", "Волк с Мосбиржи", "Сигналы РЦБ".

Таким образом, фигурантами совершено более 55 тысяч незаконных сделок", - сообщила представитель СК.

Эти действия, по данным следствия, "привели к существенным отклонениям цены финансовых инструментов и позволили участникам организованной группы извлечь излишний доход в особо крупном размере".

При обысках у фигурантов дела изъяты документы, а также ценности на сумму более 3 млн рублей.

