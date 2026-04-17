Рынок акций открылся в основную сессию слабыми изменениями индексов МосБиржи и РТС

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российский рынок акций на старте торгов основной сессии на МосБирже в пятницу демонстрирует смешанную динамику цен blue chips на фоне разнополярных сигналов с внешних фондовых площадок и снижения нефти (июньский фьючерс на Brent просел ниже $99 за баррель после роста накануне вечером к $100) благодаря новостям о локальном перемирии на Ближнем Востоке и ожиданиям возможного достижения соглашения об урегулировании конфликта между США и Ираном. Индексы МосБиржи и РТС за минуту торгов не претерпели заметных изменений.

К 10:01 индекс МосБиржи составил 2741,8 пункта (+0,02%), индекс РТС - 1135,2 пункта (+0,02%). Выросли "префы" "Сургутнефтегаза" (+0,8%), акции "МТС" (+0,3%), "Хэдхантера" (+0,3%), но просели бумаги АФК "Система" (-1,9%), "НЛМК" (-0,7%), "ВК" (-0,5%).

Официальный курс доллара США, установленный ЦБ РФ с 17 апреля, составляет 76,0861 руб. (+85,15 копейки).

Подорожали также акции "ФосАгро" (+0,2%), Сбербанка (+0,1% и +0,2% "префы"), "Сургутнефтегаза" (+0,1%), "Норникеля" (+0,1%).

Подешевели акции "АЛРОСА" (-0,3%), "Аэрофлота" (-0,3%), "ЛУКОЙЛа" (-0,3%), "ММК" (-0,3%), "НОВАТЭКа" (-0,3%), "Роснефти" (-0,2%), "Северстали" (-0,2%), МКПАО "Яндекс" (-0,2%), "Татнефти" (-0,1%), ВТБ (-0,1%), "Группы компаний ПИК" (-0,1%), "Русала" (-0,1%).

В пятницу МосБиржа возобновила торги акциями "Т-Технологии" после проведенного сплита в соотношении 1 к 10 (каждая акция в результате дробления превратилась в 10 новых, номинал одной бумаги снизился до 0,36 рубля). Утром в пятницу цена бумаг "Т-Технологий" составила 322,8 рубля за штуку, на предыдущих торгах 10 апреля она была на уровне 3196 рублей.

Президент США Дональд Трамп ожидает скорого завершения конфликта в Иране. "Я скажу, что война в Иране идет гладко. Она должна закончиться довольно скоро", - заявил он во время выступления в Лас-Вегасе. Он в очередной раз подчеркнул, что США вынуждены были нанести удары по Ирану, в противном случае "могли произойти плохие вещи".

Президент США считает, что его страна очень близка к заключению соглашения по спорным вопросам с Ираном. В частности, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие. Также Трамп заверил, что иранская сторона согласна передать США запасы обогащенного урана.

Он также предположил, что следующий раунд переговоров США и Ирана может состояться в ближайшие выходные. "Вероятно, может быть, они пройдут на выходных", - сказал президент США журналистам в Вашингтоне.

Кроме того, Трамп заявил в четверг, что в течение ближайших недель ожидает достижения соглашения об урегулировании конфликта между Израилем и Ливаном. "Я думаю, мы достигнем соглашения (...). Это произойдет в течение следующей недели или двух", - сказал Трамп. Говоря о возможной встрече премьера Израиля и президента Ливана, Трамп сообщил, что "они, возможно, приедут в Белый дом через четыре или пять дней".

Ситуация осложняется тем, что боевые действия против Израиля ведет не армия Ливана, а радикальное движение "Хезболла", напрямую не подчиняющееся Бейруту. Американский лидер отметил, что ливанское правительство будет урегулировать вопросы с "Хезболлой". "Я думаю, что мы достигнем соглашения с Ливаном, и они займутся "Хезболлой", - добавил глава Белого дома.

Президент США надеется на соблюдение "Хезболлой" вступившего в силу в ночь на пятницу десятидневного режима прекращения огня между Израилем и Ливаном.

Также Трамп в очередной раз выразил надежду на скорое завершение украинского конфликта. "Надеюсь, что скоро это закончится", - сказал он журналистам в Белом доме.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа банка ПСБ Евгений Локтюхов ожидает, что индекс МосБиржи в пятницу может остаться в середине диапазона 2700-2800 пунктов.

Смешанная динамика котировок "фишек", учитывая отсутствие значимых дополнительных новостных вводных, в пятницу может сохраниться, что может привести к проторговке индексом МосБиржи середины диапазона 2700-2800 пунктов. Улучшения сантимента стоит ждать, скорее, на следующей неделе, учитывая заседание ЦБ РФ и ожидания по дальнейшему смягчению ДКП, полагает эксперт.

В этой связи тактически наиболее интересными выглядят акции эмитентов, чей бизнес зависит от ставок в экономике и устойчивости тренда на их снижение. В первую очередь это бумаги сталелитейных компаний, котировки которых неоправданно занижены. Поддержку им, кроме дальнейшего снижения ключевой ставки, может оказать и старт активного строительного сезона, а также повышение мировых цен на сталь вследствие конфликта на Ближнем Востоке, считает Локтюхов.

Как отмечает главный аналитик компании "Алор брокер" Андрей Зацепин, нефть Brent остается вблизи $100 за баррель и не спешит снижаться на заявлениях Трампа о близости заключения мирного соглашения с Ираном и о том, что Исламская Республика приняла условия Штатов. Пока Ормузский пролив будет оставаться закрытым, дефицит нефти будет сохраняться, а ее цена будет стремиться плавно ползти вверх.

На российском рынке акций продолжается затишье, индекс МосБиржи накануне не смог закрепиться выше локального сопротивления 2760 пунктов и вернулся в район 2750 пунктов. Среди позитивных новостей стоит отметить снижение инфляционных ожиданий населения в апреле с 13,4% до 12,9%. Это резко повышает шансы на то, что в следующую пятницу ЦБ РФ снизит ключевую ставку хотя бы на 0,5 п.п. Что касается текущего дня, то принципиальных изменений на рынке акций не ожидается. Скорее всего, торги вновь пройдут спокойно на невысоких оборотах. Может быть, чуть лучше рынка будет нефтянка, особенно "Роснефть" и "Татнефть" из-за роста мировой стоимости их основной продукции, считает аналитик.

Аналитики компании "БКС Мир инвестиций" также отмечают, что индекс МосБиржи останется в узкой боковой формации 2700-2800 пунктов до появления значимых новостей, которые могли бы помочь рынку выбрать направление.

Факторов, влияющих на российский рынок акций, несколько: геополитика (в частности, ситуация вокруг украинского кризиса и конфликт на Ближнем Востоке) и монетарная политика (скорость снижения ключевой ставки ЦБ РФ). На следующей неделе в пятницу состоится заседание ЦБ, на котором регулятор озвучит свое решение - сюрпризы не исключены, но важна и риторика официальных лиц, полагают эксперты.

В США накануне индексы акций выросли на 0,2-0,4%, причем S&P 500 (+0,3%) и Nasdaq (+0,4%) вторую сессию подряд закрылись на исторических максимумах. Инвесторы оценивали статданные и отчеты эмитентов, продолжая наблюдать за обстановкой на Ближнем Востоке.

Оптимизм участников рынков в отношении ближневосточного конфликта вырос после того, как президент США Трамп заявил о достижении Израилем и Ливаном соглашения о прекращении огня на десять дней.

Ранее СМИ сообщали, что Вашингтон и Тегеран обсуждают продление истекающего на следующей неделе перемирия для проведения нового раунда переговоров. Ливано-израильское соглашение видится ключом к возобновлению этого диалога, пишет Trading Economics.

Объем промышленного производства в США в марте уменьшился на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем, сообщила Федеральная резервная система. Аналитики в среднем прогнозировали повышение на 0,1%.

В Азии в пятницу наблюдается негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 снизился на 1,8%, австралийский ASX - на 0,1%, южнокорейский Kospi - на 0,6%, китайский Shanghai Composite - на 0,1%, гонконгский Hang Seng теряет 1,2%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракты на индексы изменяются на 0,1-0,2%).

Инвесторы фиксируют прибыль после сильного подъема котировок акций на оптимизме относительно урегулирования ближневосточного конфликта, отмечает Trading Economics.

Глава Банка Японии Кадзуо Уэда заявил в пятницу, что при принятии решений относительно денежно-кредитной политики центральный банк должен учитывать низкие реальные процентные ставки и высокие корпоративные прибыли в стране.

В ходе пресс-конференции в Вашингтоне, где он участвует в заседаниях Международного валютного фонда, Уэда отметил, что ускорение инфляции в Японии вызвано шоком со стороны предложения, который сложнее сдерживать средствами ДКП, нежели инфляцию, обусловленную сильным спросом.

Новые заявления Уэды усилили сомнения трейдеров по поводу сроков очередного повышения базовой процентной ставки Банком Японии. Оценка участниками рынка вероятности ее увеличения на апрельском заседании была снижена до 10% после выступления Уэды с уровня порядка 70% в начале месяца.

На нефтяном рынке утром в пятницу цены корректируются вниз благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Стоимость июньских фьючерсов на Brent к 10:01 по московскому времени составила $98,67 за баррель (-0,7% и +4,5% в четверг), майская цена фьючерса на WTI - $93,76 за баррель (-1% и +3,7% накануне).

Трамп также сказал журналистам в Белом доме в четверг, что морская блокада Ирана военными силами США проходит успешно, и это оказывает серьезное влияние на Тегеран.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.