Средства юрлиц в банках РФ в марте сократились на 3,3% из-за налогов

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Средства юрлиц в российских банках в марте уменьшились на существенные 3,3% (на 2,1 трлн руб.) после роста на 2,7% в феврале, говорится в обзоре ЦБ РФ о развитии банковского сектора.

Динамику корпоративных средств регулятор, в том числе связывает с тем, что часть февральских налогов компании выплатили в начале марта из-за технического фактора. С корректировкой на этот объем налогов корпоративные средства за март снизились на 1,7% (на 1,1 трлн руб.). На уменьшение средств юрлиц также оказали влияние годовые выплаты НДД нефтегазовыми компаниями (на 0,2 трлн руб.) и налога на прибыль.

Объем средств компаний в банках на 1 апреля составил 62,8 трлн руб.

Средства населения в марте почти не изменились (минус 10 млрд руб.) после существенного увеличения в феврале на 1,9%. Такая динамика, по мнению ЦБ, может быть связана с ростом интереса розничных инвесторов к альтернативным финансовым инструментам, а также со стремлением людей формировать запас наличных денег на текущие расходы.

Остатки на рублевых счетах физлиц в марте выросли на умеренные 0,4% (на 0,3 трлн руб.), на валютных - сократились на 7,6% (на 0,3 трлн руб.).

Объем средств населения в банках на 1 апреля достиг 67,4 трлн руб.

Прирост средств на счетах эскроу в марте замедлился до 0,3% (+19 млрд руб.) после увеличения на 2,0% в феврале на фоне значительного объема раскрытия счетов (порядка 0,3 трлн руб.).

Госсредства в банках в марте выросли на 1,1 трлн руб. (на 14,3%) - до 8,9 трлн руб. за счет налоговых поступлений за февраль (из-за смещения налогового периода) и март. Без эффекта от смещения налогового периода госсредства показали бы околонулевую динамику, главным образом из-за высоких расходов бюджета, в том числе на авансирование госконтрактов, отмечает ЦБ.

Объем привлечения банками средств от регулятора в марте вырос на 12% (на 0,5 трлн руб.) - до 5,1 трлн руб. за счет операций репо (+0,9 трлн руб.). Кредиты под залог нерыночных активов умеренно сократились - на 0,4 трлн руб.

ЦБ РФ Банк России
