Банки РФ в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февралем

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Российские банки в марте увеличили чистую прибыль на 14% по сравнению с февральским результатом, до 448 млрд рублей, говорится в обзоре ЦБ РФ о динамике развития банковского сектора.

В марте 2025 года чистая прибыль сектора составила 244 млрд рублей. Таким образом, в годовом выражении финансовый результат кредитных организаций вырос в 1,8 раза.

Как отмечает ЦБ, рост прибыли в марте 2026 года обеспечили неосновные доходы, которые увеличились на 70% к февралю, до 202 млрд рублей, преимущественно за счет переоценки долговых ценных бумаг.