Ипотека в марте в России выросла на 0,3%, потребкредитование - на 0,4%

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Рост задолженности населения по ипотеке в марте, по предварительным данным, составил 0,3% после 0,2% в феврале, говорится в материале ЦБ "О развитии банковского сектора".

Слабая динамика обусловлена тем, что высокий спрос на "Семейную ипотеку" реализовался в период ноября 2025-го - января 2026 года: заемщики стремились взять кредит до ужесточения ее условий с 1 февраля 2026 года, отмечает регулятор.

Объемы выдач ипотеки в марте увеличились на 14%, до 330 млрд руб. после 290 млрд руб. в феврале.

Доля ипотеки с господдержкой составила 60% от общего объема выдач, как и в феврале (в 2025 году она была в среднем 82%). По наиболее востребованной "Семейной ипотеке" в марте было предоставлено 159 млрд руб., что на 11% выше результата февраля (142 млрд руб.).

Выдачи рыночной ипотеки в марте продолжили расти, но все равно оставались умеренными из-за высоких ставок. Всего было предоставлено 137 млрд руб. после 116 млрд руб. в феврале. Средняя ставка по выданным за март рыночным кредитам составила 18,5% годовых после 19,1% в феврале.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в марте увеличился на умеренные 0,4% после сокращения на 0,7% в феврале. При этом сегмент кредитов наличными продолжил сокращаться, а кредитные карты по-прежнему пользовались спросом, так как дают больше гибкости заемщикам, отмечает ЦБ.

Рост портфеля автокредитов ускорился до 1,1% в марте после 0,6% в феврале, в том числе благодаря смягчению денежно-кредитной политики.

Розничный кредитный портфель в марте вырос на 0,5% после околонулевой динамики в феврале.

ЦБ РФ Банк России
