Банк России отметил рост ипотеки в феврале на 0,2%

Потребкредитование за месяц сократилось на 0,7%

Москва. 25 марта. INTERFAX.RU - Рост задолженности населения по ипотеке в феврале, по предварительным данным, замедлился до скромных 0,2% после роста на 0,9% в январе, говорится в обзоре Банка России о динамике развития банковского сектора.

Замедление было ожидаемо, так как высокий спрос на "Семейную ипотеку" реализовался в ноябре 2025 года - январе 2026 года, поскольку заемщики стремились взять кредит до введения с 1 февраля правила "один льготный кредит на семью", отмечает ЦБ.

Объемы выдач ипотеки в феврале сократились почти на треть, до 290 млрд рублей, после 425 млрд рублей в январе. Главным образом снижение произошло по программе "Семейная ипотека", до 142 млрд рублей с 326 млрд рублей в январе, из за ужесточения ее условий. В итоге на кредиты с господдержкой в феврале пришлось 60% выдач по сравнению с 80% месяцем ранее.

Выдачи рыночной ипотеки выросли, но все равно оставались умеренными из за высоких ставок. Всего в феврале было предоставлено 116 млрд рублей после 77 млрд рублей в январе. Средняя ставка по выданным за февраль рыночным кредитам составила 19,1 % годовых, как и в январе.

Портфель необеспеченных потребительских кредитов в феврале уменьшился на 0,7% после роста на 0,6% в январе. Основное снижение пришлось на сегмент кредитов наличными. В сегменте кредитных карт активность тоже была более скромной, чем в январе, когда многие заемщики выбирали лимиты после трат в период новогодних праздников, сказано в обзоре.

Портфель автокредитов в феврале вырос на 0,6% после околонулевой динамики января, обусловленной в том числе сезонными факторами, а также повышением утилизационного сбора с 1 декабря прошлого года.

Розничный кредитный портфель в феврале показал околонулевую динамику (+11 млрд рублей) после роста на 0,7% в январе (+280 млрд рублей). Портфель с начала года вырос на 291 млрд рублей, или на 0,8%.