"Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

Рекорд установила АЗС на трассе М-11 в Новгородской области, продав за сутки 1613 чашек

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Продажа кофе на автозаправочных станциях "Газпром нефти" в 2025 году превысила 11,4 млн литров, сообщила сеть АЗС компании.

Как уточнили "Интерфаксу" в пресс-службе "Газпром нефти" продажи кофейных напитков на заправках в пересчете на стаканчики соответствуют уровню предыдущих лет.

"Самым популярным кофе среди автолюбителей традиционно стали капучино, американо и латте. Регионы-лидеры по потреблению кофейных напитков: Петербург, Московская и Тюменская области. Среднесуточная реализация кофе на АЗС сети "Газпромнефть" превысила 108 тысяч чашек. Новый рекорд продаж - 1613 чашек кофе за сутки - был достигнут на автозаправочной станции на трассе М-11 в Новгородской области", - говорится в информации.

"Газпром нефть" в 2025 году запустила проект по переработке кофейного жмыха во вторничную продукцию. Из использованного кофейного сырья начато производство энергоэффективного и низкоуглеродного биотоплива для отопительных систем загородных домов.