Поиск

Индекс металлов LME обновил рекорд на фоне войны в Иране

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Индекс цен на металлы, торгуемые на Лондонской бирже металлов (LME), в четверг поднялся до исторического максимума на фоне военных действий на Ближнем Востоке, резко повысивших цены на медь и алюминий.

За последние четыре недели индекс, отслеживающий цены на шесть основных цветных металлов, вырос почти на 12%, пишет Bloomberg.

Алюминий за указанный период подскочил в цене более чем на 15%, поскольку на Ближний Восток приходится порядка 10% мирового производства этого металла. Медь подорожала на 11%. Доля этих двух металлов в индексе составляет около 75%.

Аналитики JPMorgan Chase предупредили, что мировая алюминиевая отрасль движется к "черной дыре" и продолжительному, существенному дефициту поставок этого металла после того, как Иран атаковал два крупных завода по выпуску алюминия в ОАЭ и Бахрейне в прошлом месяце. Поставкам также мешает блокада Ормузского пролива.

В пятницу металлы преимущественно дешевеют на ожиданиях урегулирования ближневосточного конфликта. Цены на алюминий и медь опускаются на 0,4%.

Хроника 28 февраля – 17 апреля 2026 года Операция Израиля и США против Ирана
Иран LME Лондонская биржа металлов
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

