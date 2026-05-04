Производители цветных металлов КНР удвоили совокупную квартальную прибыль

Москва. 4 мая. INTERFAX.RU - Совокупная прибыль китайских компаний, выпускающих цветные металлы, в первом квартале 2026 года увеличилась более чем вдвое (на 111%) в годовом исчислении - до 192,85 млрд юаней ($28,2 млрд), сообщает "Синьхуа" со ссылкой на данные Китайской ассоциации индустрии цветных металлов (China Nonferrous Metals Industry Association).

В расчет вошли результаты свыше 12,3 тысячи компаний, годовая выручка которых составляет не менее 20 млн юаней.

Как заявил заместитель главы ассоциации Чэнь Сюэсэнь, быстрое развитие сферы искусственного интеллекта, технологий хранения энергии, транспортных средств на новых источниках энергии и человекоподобной робототехники привело к повышению спроса на материалы для батарей, такие как никель, кобальт и литий. Также увеличился спрос на медную фольгу, алюминиевую фольгу и высококачественные изделия из меди, добавил он.