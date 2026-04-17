МВФ и Всемирный банк возобновляют взаимодействие с Венесуэлой

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд и Всемирный банк возобновляют взаимодействие с Венесуэлой, приостановленное в 2019 году, сообщает МВФ.

В соответствии с решением членов фонда, имеющих большинство голосов, организация вновь начинает работать с правительством Венесуэлы, которое сейчас возглавляет врио президента Делси Родригес.

Венесуэла является членом МВФ и ВБ с декабря 1946 года. Организации приостановили взаимодействие со страной более шести лет назад из-за "проблемы с признанием властей". Как напоминает ВБ, последний кредит банк предоставил Венесуэле в 2005 году.

Возобновление взаимодействия с МВФ открывает путь для полноценной оценки экономики Венесуэлы организацией впервые за много лет. МВФ не проводил стандартную ежегодную оценку состояния экономики страны с 2004 года, отмечает Bloomberg. Потенциально это также может привести к разблокировке доступа к специальным правам заимствования (SDR) в МВФ на сумму порядка $5 млрд, которого страна лишилась в 2019 году.