МВФ и Всемирный банк возобновляют взаимодействие с Венесуэлой

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Международный валютный фонд и Всемирный банк возобновляют взаимодействие с Венесуэлой, приостановленное в 2019 году, сообщает МВФ.

В соответствии с решением членов фонда, имеющих большинство голосов, организация вновь начинает работать с правительством Венесуэлы, которое сейчас возглавляет врио президента Делси Родригес.

Венесуэла является членом МВФ и ВБ с декабря 1946 года. Организации приостановили взаимодействие со страной более шести лет назад из-за "проблемы с признанием властей". Как напоминает ВБ, последний кредит банк предоставил Венесуэле в 2005 году.

Возобновление взаимодействия с МВФ открывает путь для полноценной оценки экономики Венесуэлы организацией впервые за много лет. МВФ не проводил стандартную ежегодную оценку состояния экономики страны с 2004 года, отмечает Bloomberg. Потенциально это также может привести к разблокировке доступа к специальным правам заимствования (SDR) в МВФ на сумму порядка $5 млрд, которого страна лишилась в 2019 году.

Венесуэла Всемирный банк МВФ
 Франция и Германия разошлись в подходах к миссии по обеспечению судоходства в Ормузе

 Иск об изъятии активов у ростовского экс-губернатора Чуба начнут рассматривать 29 апреля

 "Газпром нефть" в 2025 году сохранила объемы продаж кофе на АЗС

 Pirelli повысит цены и сократит затраты из-за кризиса на Ближнем Востоке

 Логистика поставок цветных металлов "Норникеля" усложнилась из-за войны в Иране

 Нефть Brent подешевела до $98,15 за баррель

 Уолл-стрит закрылась в плюсе в четверг, S&P 500 и Nasdaq обновили рекорды

 Brent прибавляет в цене более 3% на сообщениях о ситуации на Ближнем Востоке

