Brent подешевела до $96,35 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Снижение цен на нефть усилилось в пятницу благодаря надеждам на урегулирование конфликта на Ближнем Востоке.

Цена июньских фьючерсов на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 14:20 по Москве составляет $96,35 за баррель, что на $3,04 (3,06%) ниже, чем на закрытие предыдущих торгов.

Фьючерсы на нефть WTI на май на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшились в цене к этому времени на $3,47 (3,66%), до $91,22 за баррель.

Американский президент Дональд Трамп сообщил в четверг, что Ливан и Израиль договорились о прекращении огня на 10 дней, а США и Иран могут возобновить переговоры уже в предстоящие выходные.

Трамп также сказал журналистам, что морская блокада Ирана военными силами США проходит успешно, и это оказывает серьезное влияние на Тегеран. Кроме того, по его словам, Иран согласился не разрабатывать ядерное оружие в течение 20 лет, а также передать Штатам запасы обогащенного урана.

"Я думаю, мы очень близки к соглашению с Ираном", - заявил Трамп.

"Нефтяной рынок очень чутко реагирует на любые заголовки об эскалации или деэскалации конфликта", - говорит аналитик UBS Джованни Стауново.

При этом Тамаш Варга из брокерской компании PVM Oil отмечает, что временный характер прекращения огня между Израилем и Ливаном, стремление Израиля ослабить иранский режим, а также низкая вероятность скорого открытия Ормузского пролива ограничат снижение цен на нефть.

Ормузский пролив - ключевой маршрут экспорта добываемой в Персидском заливе нефти - остается фактически закрытым из-за конфликта США и Израиля с Ираном, который продолжается уже седьмую неделю. Тегеран удерживает этот путь закрытым для судов из других стран, а на этой неделе Штаты начали блокировать проход иранских танкеров через пролив.

По оценкам аналитиков ING, блокировка Ормузского пролива сократила поставки нефти на мировой рынок примерно на 13 млн баррелей в сутки.