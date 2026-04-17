Brent подешевела ниже $91 за баррель

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Падение цен на нефть ускорилось на сообщениях о возобновлении прохода коммерческих судов через Ормузский пролив.

К 15:53 по Москве июньские фьючерсы на Brent дешевели на лондонской бирже ICE Futures на $8,58 (8,63%), до $90,81 за баррель.

Майские фьючерсы на WTI к этому времени дешевели на электронных торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX на $8,8 (9,29%), до $85,89 за баррель.

Глава МИД Ирана Аббас Аракчи заявил, что благодаря вступлению в силу режима прекращения огня в Ливане судоходство через Ормузский пролив может идти без каких-либо препятствий, на период действия перемирия.

"Вместе с перемирием в Ливане проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на весь оставшийся период перемирия по согласованному маршруту, о котором уже сообщила Организация портов и морского судоходства Исламской Республики Иран", - написал он в соцсети X.