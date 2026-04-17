Решетников заявил, что ситуация предполагает сокращение господдержки кредитования бизнеса

Москва. 17 апреля. INTERFAX.RU - Правительство продолжит господдержку кредитования бизнеса, но бюджетные ограничения не позволят осуществлять ее на уровнях, который был в COVID, произойдет переориентация с долговой поддержки на поддержку капитала, заявил министр экономического развития РФ Максим Решетников.

"Безусловно, мы продолжаем реализацию и всех мер государственной поддержки, которые есть. Другой момент, что та ситуация, в том числе и бюджетная ситуация, с которой мы столкнулись, она, конечно, не предполагает, что мы будем в тех объемах, в тех же, например, что и в COVID, субсидировать программы кредитования, раздавать гранты и так далее. Нет, ситуация гораздо более сложная", - предупредил министр, выступая в пятницу на Всероссийском форуме инфраструктуры поддержки предпринимательства "Мой бизнес" во Всеволожске.

"Конечно, мы никогда не откажемся от тех обязательств, которые уже на себя взяли, обслуживания тела кредита, которые есть. Это мы действительно все будем делать. Но, конечно, новые выдачи будут идти в гораздо более скромных размерах. И здесь наша с вами задача грамотно это приоритизировать, может быть, даже где-то не отдавая это на откуп банкам", - заявил Решетников.

"Потому что сейчас наш подход такой: мы доводим лимиты до банков, давая достаточно широкий перечень направлений, а банки уже внутри там ну как бы сами отбирают клиентов. Но вот, в принципе, надо подумать - насколько это правильно в условиях, когда у нас общий объем сокращается. Наверное, нам нужно более жестко подойти к выстраиванию приоритетов", - отметил он.

"Из тех программ, что есть, конечно, это вопросы зонтичных поручительств. Здесь мы как раз расширяем. Хотя, надо сказать, мы видим по тому объему выплат, которые предъявляются к нам по зонтичным поручительствам, что тоже ситуация не очень простая. Структура портфеля и риски в значительно большем объеме реализуются. Это, в общем, предсказуемая ситуация. Понятно, что любое ухудшение ситуации, осложнение в экономике, они всегда транслируются на качество кредитного портфеля. Для этого мы зонтичные гарантии и делали, чтобы поддержать кредиты и разделить убытки с банками, когда ситуация ухудшается. Поэтому мы к этому, в общем, готовы. И дальше будем исходить из того, что зонтичные поручительства - это эффективный механизм", - сказал министр.

"Но в целом, конечно, действительно нашим вектором является уход от долговой поддержки бизнеса, то есть, иными словами, от субсидирования процентных ставок, к поддержке капитала в разных формах. И те же зонтичные поручительства - это сейчас все-таки тоже поддержка, пока у нас идет поддержка именно по долговому направлению, поскольку мы разделяем эти проблемы с банками. Поэтому задачи микрофинансовых организаций, задачи региональных гарантийных организаций - это вот такая уже более, наверное, ближе к поддержке капиталу бизнеса задача", - сказал Решетников о предстоящем структурном переходе в поддержке бизнеса.

"И мы со своей стороны будем развивать программы выхода, скажем так, уже подросшего бизнеса на IPO в различных формах - IPO, SPO, краудфандинговые платформы. Тут мы определенный опыт накопили, и сейчас, наверное, самое время этот опыт тиражировать", - сказал министр.

"Такой набор основных направлений - то, что у нас сейчас в повестке. Мы не отказываемся от отдельных программ поддержки приграничных регионов, новых регионов. Там у нас существуют специальные программы, и мы по ним также будем двигаться", - добавил он.

Решетников также отметил, что "Малый бизнес" - это не только сквозной проект поддержки малого бизнеса, это еще и достаточно много отраслевых программ, отраслевых проектов. "Тот же проект по туризму, федеральный, который администрирует министерство экономического развития. Мы видим, что большой объем поддержки малого бизнеса, и очень важно нам сочетать и вам понимать и видеть все программы, которые есть. У нас большую работу проделала корпорация МСП РФ, у нас есть цифровая платформа, которая выступает для вас таким внутренним движком, обеспечивает скоринг, видит профиль предпринимателя, видит, кто получает поддержку. Поэтому очень важно вам пользоваться этими данными, видеть все программы, которые реализуются, а там все программы созданы для того, чтобы понимать, какой бизнес на территории у вас, кто получает поддержку, кто, может быть, не получает поддержку, но и грамотно донастраивать уже региональные меры", - заявил министр.

"Хочу всех настроить на такую очень плотную работу в новых условиях. Условия будут действительно более жесткие, средств будет ощутимо меньше. Нам предстоит с вами пройти вот эту структурную трансформацию. Предстоит где-то оптимизироваться, где-то нащупать и научиться работать с новыми нишами, не забывая и темы в том числе экспорта продукции. Но это будет не очень простое время, которое потребует от нас поиска новых технологий, внедрения новых технологий, новых компетенций, постоянного очень плотного взаимодействия с бизнесом и поддержки бизнеса на всех стадиях. Не всегда это будет финансовая поддержка, но тем важнее снимать административные барьеры, выстраивать то самое взаимодействие, добиваться справедливого отношения со стороны более крупных структур", - описал глава Минэкономразвития стоящие в том числе перед региональными властями задачи.

Максим Решетников Минэкономразвития
